Si Frederich Cepeda Cruz no fuera espirituano, hubiese levantado igual mi mano por esta inclusión merecida que lo convierte en el único pelotero cubano presente en las cuatro ediciones del Clásico.

No solo porque la historia se rendirá a sus pies el 7 de marzo, cuando se abran nuevamente las cortinas del evento. Aunque, contrario a la práctica mundial, en Cuba pecamos de descartar a los peloteros por su edad, con 36 años, 19 Series Nacionales y una envidiable hoja de servicios en la arena internacional, a Cepeda le sobran clase, fuerza, juventud y currículo para su próximo reto.

IV Cásico Mundial de Béisbol: Frederich Cepeda en nómina del equipo Cuba

Por estar ahí, el espirituano arriesgó hasta su vida cuando jugó la primera fase de la última campaña nacional, sin cumplir los mandatos de la rehabilitación médica. “Fue una indisciplina —recalca—, el médico nunca estuvo de acuerdo, pero no tenía opciones porque nadie me dio respuestas ni alternativas; tuve mi consecuencia con el parón que sufrí después, pero pude jugar que era lo que quería, independientemente de si iba o no al Clásico”.

Por eso esta inserción en la nómina, después de no poca incertidumbre, tiene para él un sabor distinto. “El Clásico pasó a ser en el béisbol como la Olimpiada, es un privilegio haber sido fundador y volver ahora, un gran honor, sobre todo después de las vicisitudes de salud, pero me pude recuperar gracias a Dios y a los médicos”.

Y a su persistencia, añado: tras dos operaciones: una en el codo y la otra en la rodilla, jugó la primera vuelta de la Serie Nacional y fue cuarto entre los bateadores, para merecer, también por rendimiento, este llamado.

“Estoy totalmente recuperado y listo para jugar béisbol, no hubiese querido pasar por quirófanos y lesiones, pero estoy bien, física y mentalmente”.

Ya no es el niño que deslumbró en el primer Clásico, principalmente en el partido final vs. Japón, cuando levantó las esperanzas con un jonrón en el octavo inning, que impulsó dos carreras, luego de haber traído otra para el plato en el sexto con un doble. Tampoco el toletero que se incluyó en el Todos Estrellas del segundo evento de este tipo como el mejor jardinero izquierdo, ni quien desafió envíos de cuanto lanzador enfrentó en el tercero y bateó 474. Todo eso y más lleva sobre los hombros y lo sabe.

“Las diferencias son muchas; he tenido la oportunidad de jugar en otras ligas, estuve con el equipo nacional en diferentes momentos, por tant, tengo, sobre todo, más experiencia. Este es un campeonato corto, no puedo ir pensando en hacer más de lo posible, simplemente tratar de hacer lo que siempre he hecho, que es prepararme y salir con el mejor deseo a jugar el béisbol y entregarme por este equipo Cuba y este país”.

No resulta uno más. Sumados los tres Clásicos, Cepeda es el pelotero cubano de mejores números. Es quizás también de lo más selecto del mundo: el mayor jonronero con seis, líder en impulsadas con 23 y en hits, 31.

¿Crees que no tendrás todos los ojos encima?

“Cuando tienes buenos resultados o estás en la palestra de si vas o no vas, siempre habrá personas que te quieren y otras que no, pero las cosas no funcionan de esa manera, cada turno al bate es diferente; ningún partido ni ningún evento es igual a otro y trataremos de, al menos, igualar otros resultados de anteriores Clásicos”.

Cuba necesitó un batazo clave en el juego frente a México en la pasada Serie del Caribe y ahí muchos lo invocaron como el ángel salvador que tantas veces ha sacado de apuros a su equipo, por resultar el más oportuno extrafronteras en los últimos 15 años.

“Siento un compromiso con el pueblo de Cuba que me ha apoyado siempre, pero no lo puedo ver como una presión, en todos estos años no es solo Cepeda el que ha bateado, un día fue Paret; otro, Pestano; ahora puede ser Despaigne. Por tanto, no voy con el compromiso de ser el ángel salvador de nada, sí voy a salir siempre al terreno a dar lo mejor de mí, soy un atleta más del equipo. Sobre la Serie del Caribe, la vi y creo que hicieron un buen trabajo, téngase en cuenta que hay lanzadores que no conoces. Podría decir lo mismo de los mexicanos, que hicieron una carrera pero sus pitchers fueron mejores, hicieron cambios de lanzadores y no les dio tiempo a adaptarse a nuestros bateadores, todo fue muy rápido”.

¿Qué va pesando: la experiencia, la vista, el tacto o la paciencia?

Hay cualidades físicas que vas perdiendo, además de las lesiones, pero he aprendido mucho y nada de eso me afecta.

¿Cómo te ves: jardinero, designado o emergente?

Me veo como un jugador que va a hacer lo que haga falta para ayudar a su equipo.

Comparando las nóminas de anteriores Clásicos, ¿cómo aprecias esta?

Hemos tenido un gran éxodo de atletas en este tiempo, la mayoría de los que han asistido a Clásicos anteriores se han ido del país, otros no juegan y otros no han integrado el equipo, pero el conjunto está bien conformado.

¿Qué tanto ha cambiado el béisbol de la primera a la cuarta edición del Clásico?

No solo del primer al cuarto Clásico, el béisbol sigue evolucionando en todas partes del mundo, sigue cogiendo fuerza porque los países invierten y se preparan y algunos que antes ni se mencionaban ya están en el Clásico, en Mundiales, o incursionan en las Grandes Ligas.

¿Cómo ves a Cuba y sus opciones?

Veo a Cuba con grandes posibilidades de pasar a la segunda etapa, tenemos un primer partido, que siempre digo que sea contra Japón o cualquier otro equipo en cualquier evento es el principal, porque te ayuda mucho a romper el hielo, crea expectativa en los atletas, en el lanzador, en el equipo en general y si sales ganando es algo que te da fuerza mental, lo veo desde ese punto de vista.

Cuando fuiste al primer Clásico, ¿pensaste estar en el cuarto?

Sí, ¡cómo no!, como te digo que voy a llegar al quinto, no sé si voy o no voy, pero voy a llegar al otro jugando béisbol, eso te lo puedo asegurar.