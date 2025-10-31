A partir del martes regresa la Serie Nacional de Béisbol

El calendario ha sido reordenado para evitar acciones iniciales en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Los Gallos recibirán a las Avispas en el Huelga

La Comisión Nacional de Béisbol anunció este viernes que la edición 64 de la Serie Nacional se reanudará el próximo martes 4 de noviembre, tras la suspensión ocasionada por el huracán Melissa, subrayando la vital importancia del deporte en la vida del país.

Para preservar la integridad del calendario, las subseries se reorganizarán: primero se jugará la número 11 (4-9 noviembre), seguida de la 12 (11-16 noviembre) y, finalmente, la 10 (18-23 noviembre), priorizando la seguridad de las provincias orientales afectadas por el fenómeno meteorológico.

El esperado Juego de las Estrellas, asignado a Holguín, ha sido cancelado para concentrarse en la recuperación del calendario regular, reconociendo la cooperación y entusiasmo de las autoridades locales, así como la solidaridad de toda la familia del béisbol cubano.

Calendario de subseries reprogramadas, con el primer equipo como local:

Subserie 11 (4-9 nov): Artemisa-Holguín, Industriales-Camagüey, Mayabeque-Granma, Cienfuegos-Guantánamo, Villa Clara-Pinar del Río, Sancti Spíritus-Santiago de Cuba, Ciego de Ávila-Isla de la Juventud, Las Tunas-Matanzas.

Subserie 12 (11-16 nov): Pinar del Río-Guantánamo, Villa Clara-Mayabeque, Artemisa-Santiago de Cuba, Ciego de Ávila-Cienfuegos, Isla de la Juventud-Granma, Camagüey-Sancti Spíritus, Industriales-Las Tunas, Holguín-Matanzas.

Subserie 10 (18-23 nov): Pinar del Río-Mayabeque, Camagüey-Las Tunas, Artemisa-Sancti Spíritus, Granma-Ciego de Ávila, Isla de la Juventud-Cienfuegos, Santiago de Cuba-Holguín, Matanzas-Industriales, Guantánamo-Villa Clara.