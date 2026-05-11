A examen clínico aplicación de la ciencia y la técnica en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos

En Fórum de Ciencia y Técnica de la institución hospitalaria, previsto hasta el venidero viernes, serán presentadas más de 550 ponencias

El abordaje de diversas afecciones en la Endocrinología ocupó la atención en la jornada inaugural. (Fotos: Arelys García/ Escambray)

La búsqueda de alternativas terapéuticas y tecnológicas en un contexto signado por las limitaciones de insumos y otros medios, que han puesto a prueba la cultura innovadora del personal médico y paramédico, marca la celebración del Fórum de Ciencia y Técnica en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, hasta el venidero 15 de mayo.

El doctor Omar Moreno Bravo, al frente del Departamento de Docencia del mayor centro asistencial de su tipo en el territorio, resaltó la presentación de más de 550 ponencias en el evento, parte de estas relacionadas con actualizaciones científicas sobre el abordaje de diferentes enfermedades y soluciones técnicas implementadas en el área de Electromedicina, vitales para mantener la prestación de determinados servicios.

Moreno Bravo ponderó, además, las competencias profesionales demostradas por los especialistas de la institución ante las restricciones de recursos, provocadas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, con un impacto incuestionable en la atención integral a los pacientes.

Las experiencias en la aplicación de la Juzvinza en enfermos con artritis reumatoide, la tendencia de la hipertensión arterial en la enfermedad renal crónica y las novedades científicas en las principales enfermedades neumológicas figuran entre las temáticas que serán socializadas durante el evento.

Más de 550 ponencias serán presentadas en la cita.

La agenda temática de la presente edición del Fórum de Ciencia y Técnica en el Camilo Cienfuegos incluye, igualmente, los entornos virtuales de aprendizaje en Oftalmología, los horizontes moleculares y nuevas dianas de cáncer de mama, la atención de Enfermería en pacientes con infarto cerebral, entre otros tópicos.

Con un amplio poder de convocatoria, el evento se desarrolla en el formato expositivo de los llamados salones —ascendentes a 36—, y la primera jornada incluyó los de Enfermería, Electromedicina, Laboratorio Clínico, Medicina Legal y Toxicología y Medicina interna.

Los salones sobre Farmacia, Endocrinología, Neumología y Angiología sesionaron, también, este lunes, de acuerdo con el programa general de la cita, que acoge ponencias acerca de todos los servicios brindados en el Camilo Cienfuegos.