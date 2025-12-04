Agua y basura: combinación (im)perfecta para el chikungunya (+fotos)

El vertimiento de agua potable y el cúmulo de desechos sólidos laceran el entorno en un área del reparto 23 de Diciembre, en la cabecera espirituana

El agua potable corre por las calles y se estanca en el sitio donde está el microvertedero, lo que complica la situación epidemiológica del reparto. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

Desde lejos se divisa el cúmulo de desechos sólidos que interrumpe el paso del agua potable, la cual vierte constantemente justo a la entrada por la circunvalante de los edificios del reparto 23 de Diciembre, en Sancti Spíritus.

La imagen da la bienvenida al visitante, pero los residentes en esa zona ya están, lamentablemente, acostumbrados a convivir con los vectores que encuentran refugio seguro entre el agua y la basura.

Escambray recorrió varias calles del lugar y descubrió que el salidero del líquido brota desde una cisterna situada entre los edificios 3, 4 y 13, donde se encuentra, además, el Consultorio N0. 11 del Médico de la Familia, perteneciente a la manzana 470 del Policlínico Sur.

En diálogo con algunos vecinos del área, se conoció que el agua sale constantemente sin que se pueda cerrar alguna llave para evitar tal situación, algo inaudito, si se tiene en cuenta que en otras partes de la ciudad la misma llega con dificultad.

Al contactar con la doctora Yailén Rodríguez Lorenzo, al frente del consultorio médico, explicó que, aunque lleva poco menos de un mes en esta institución de Salud, le llama poderosamente la atención el hecho de que el agua potable corre por las calles y se estanca en el sitio donde está el microvertedero, lo que complica la situación epidemiológica del reparto.

Por otra parte, resulta significativa la cantidad de casos de personas que llegan hasta allí e, incluso, los que no acuden y se detectan mediante la trabajadora social, con síntomas de alguna de las arbovirosis que circulan.

En tanto, la enfermera aclara que se están recibiendo reportes de familias completas del área o casos aislados de cualquier edad, en el orden de las 20 personas diariamente; algunos van directamente a los hospitales, otros se quedan en las casas, pero lo cierto es que en el reparto 23 de Diciembre las condiciones están creadas para que el mosquito coja alas y se incremente la transmisión de enfermedades.