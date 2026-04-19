Cuba agradece respaldo de México, Brasil y España

Bruno Rodríguez, canciller cubano. (Foto: PL)

El gobierno de Cuba reconoció el pronunciamiento conjunto de México, Brasil y España, que se comprometieron a incrementar la asistencia humanitaria destinada a la isla, afectada por el endurecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

“Reconocemos el digno y solidario comunicado conjunto emitido por los gobiernos de Brasil, España y México, que expresa preocupación, llama a evitar acciones contrarias al derecho internacional que agraven las condiciones de vida del pueblo cubano e insta a respetar la integridad territorial de Cuba”, escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta de la red social X.

El diplomático subrayó que el documento suscrito por las tres naciones no solo urge al respeto de la Carta de las Naciones Unidas, sino también a “los principios de la libre determinación, el respeto a la independencia y la soberanía de los pueblos, y de abstenerse a la amenaza y uso de la fuerza”.

Más temprano, los gobiernos de México, Brasil y España firmaron un texto en el que alertan sobre la compleja situación que vive Cuba debido al bloqueo estadounidense y acordaron articular esfuerzos para aumentar la ayuda humanitaria en el territorio caribeño.