Casa de las Américas confirma programa de su Premio Literario

La jornada de clausura, el viernes 24 de abril en la Sala Che Guevara, incluirá la entrega de los premios en ensayo y literatura testimonial

La apertura tendrá lugar este lunes 20 a las 11:00 hora local en la Sala Manuel Galich.

Casa de las Américas de Cuba presentó el programa oficial de su 66 Premio Literario, a desarrollarse del 20 al 24 de abril en La Habana, con actividades académicas, artísticas y entrega de galardones.

La apertura tendrá lugar este lunes 20 a las 11:00 hora local en la Sala Manuel Galich y el martes 21, en el mismo espacio, se celebrará el panel Pensar y «ensayar» en el mundo de hoy, con la participación de Paula Klachko y Marlene Vázquez.

Ese día, a las 16:00 hora local, la Galería Latinoamericana acogerá la inauguración de la exposición El siglo de Fidel, con obras de la Colección Arte de Nuestra América Haydee Santamaría.

El miércoles 22, a las 15:00 hora local, se presentará el poemario Cuerpo quebrado lumbre, de la escritora venezolana Esmeralda Torres, Premio Casa de las Américas 2026, junto a la distribución de publicaciones recientes de la institución.

La jornada de clausura, el viernes 24 en la Sala Che Guevara, incluirá la entrega de los premios en ensayo y literatura testimonial.

Enriquecerá el encuentro un concierto del Cuarteto de Saxofones ZSAXOS, dirigido por Javier Salva, con obras de Ernesto Lecuona, Astor Piazzolla, Sindo Garay, Andrés Alén, Beatriz Corona y el propio Zalba, entre otros.

El programa se extenderá hasta el 28 de mayo, fecha en que se otorgará el Premio de Teatro en la Sala Che Guevara.

Ese día se presentará además el más reciente número de la revista Conjunto, se rendirá homenaje al grupo colombiano La Candelaria por sus 60 años y se evocará la temporada Mayo Teatral.