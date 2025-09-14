Aplican segunda dosis de refuerzo de la vacuna Abdala en Hogar Provincial de Ancianos

En el Hogar Provincial de Anciano Ever Riverol Bernal, de Sancti Spíritus, se aplica la segunda dosis de refuerzo de la vacuna cubana Abdala a los 85 residentes internos y 14 seminternos.

Todos ellos completaron previamente el esquema de vacunación inicial y ahora reciben este refuerzo para fortalecer su protección frente a la covid.

Además se suministra diariamente un suplemento vitamínico durante el almuerzo que contribuye a suplir las deficiencias nutricionales propias de la edad, y mejora las defensas del organismo.

Gracias a estas medidas, las enfermedades respiratorias que suelen aumentar en esta etapa del año han mostrado una reducción significativa entre los abuelos.

Paralelamente se realizan pesquisas para detectar déficits visuales entre los residentes del Hogar Provincial de Ancianos Ever Riverol Bernal, con el objetivo de programar cirugías o la atención especializada en caso de cataratas u otras afecciones, expresó el director de esa institución, licenciado Jorge Víctor Hernández Gaspar.

Este trabajo se suma a la vigilancia constante de la salud de los adultos mayores que permanecen desde hace años en la instalación, acotó Hernández Gaspar.