El cambio más radical en la historia de X

Las comunidades abiertas de X desaparecen. Acerca de este cambio radical en la plataforma, detalla la periodista Lianny Pérez, Desde las redes

Desde las redes, X anunció el cambio más drástico de su historia: las comunidades abiertas desaparecen. En su lugar, la plataforma funcionará a través de Círculos X, es decir, chats grupales con un máximo de 50 miembros y mensajes que se autodestruyen en 72 horas.

Cada usuario podrá pertenecer a solo 10 círculos simultáneos, y el ingreso será por invitación con votación interna. El timeline público, los retuits masivos y la viralización abierta mueren con este movimiento.

Los analistas señalan que X busca frenar la toxicidad y la desinformación, así como la fuga de usuarios hacia plataformas como BlueSky o Mastodon, donde los feeds algorítmicos han sido reemplazados por grupos pequeños.

La pregunta pendiente es qué pasará con la función de X como canal de emergencia, denuncia social y registro histórico. En situaciones como protestas masivas, desastres naturales o filtración de documentos, el modelo de círculos cerrados dificulta la propagación de información crítica. Se dice que la red social mantendrá un canal de emergencia global, pero cerrado la mayor parte del tiempo.

Según publicaciones recientes, la migración comenzará en junio. Los tuits públicos publicados antes de esa fecha se archivarán en un repositorio de solo lectura. Para conservar el historial, X permitirá exportarlo en JSON hasta el 30 de mayo. Después, solo quedarán los círculos y las conversaciones.

X, la otrora ágora global, se despide de la masificación. Ahora, la pregunta, Desde las redes, es si los usuarios aceptarán cambiar el ruido infinito por el susurro controlado de 50 extraños elegidos a dedo.