Falla en subestación Apolo provoca afectaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

La Unión Eléctrica informó que se investigan las causas de lo sucedido y precisa que el Sistema Eléctrico Nacional continúa interconectado

El Sistema Eléctrico Nacional continúa interconectado. (Foto: Cubadebate)

La Unión Eléctrica informa que una falla en la subestación Apolo provocó la pérdida de energía en varias subestaciones de La Habana y la salida del SEN de las unidades 6 y 8 de Mariel, así como el bloque 3 de Renté.

Informan que se investigan las causas de lo sucedido. El Sistema Eléctrico Nacional continúa interconectado.

En pocos minutos fueron restablecidas las Subestaciones de Naranjito y Melones.