Falla en subestación Apolo provoca afectaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

La Unión Eléctrica informó que se investigan las causas de lo sucedido y precisa que el Sistema Eléctrico Nacional continúa interconectado

Cubadebate

2 junio, 2026 - 3:30pm

El Sistema Eléctrico Nacional continúa interconectado. (Foto: Cubadebate)

La Unión Eléctrica informa que una falla en la subestación Apolo provocó la pérdida de energía en varias subestaciones de La Habana y la salida del SEN de las unidades 6 y 8 de Mariel, así como el bloque 3 de Renté.

Informan que se investigan las causas de lo sucedido. El Sistema Eléctrico Nacional continúa interconectado.

En pocos minutos fueron restablecidas las Subestaciones de Naranjito y Melones.

RELACIONADO CON:

Cubadebate

Texto de Cubadebate

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026