Falla en subestación Apolo provoca afectaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

La Unión Eléctrica informa que una falla en la subestación Apolo provocó la pérdida de energía en varias subestaciones de La Habana y la salida del SEN de las unidades 6 y 8 de Mariel, así como el bloque 3 de Renté.
Informan que se investigan las causas de lo sucedido. El Sistema Eléctrico Nacional continúa interconectado.
En pocos minutos fueron restablecidas las Subestaciones de Naranjito y Melones.
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