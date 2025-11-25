Autoridades en Cuba destacan vigencia de Fidel Castro (+post)

Fidel encabezó durante más de cinco décadas las transformaciones económicas y sociales del país, el desarrollo de la educación, la salud, el deporte, la cultura y la ciencia, así como el enfrentamiento de las agresiones externas y la conducción de una activa política exterior de principios

Este 25 de noviembre se cumplen nueve años de la partida física de Fidel.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y otros altos dirigentes del país, destacaron hoy la vigencia del pensamiento del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, y el vigor de su ejemplo.

#FidelViveEntreNosotros. Quien lo dude que lea, vea, oiga, cuánto nos sigue hablando el Comandante en Jefe de la #RevoluciónCubana, desde la inmortalidad de sus ideas y la fuerza de su legado, que nos continúa desafiando todos los días, escribió el mandatario cubano en la red social X.

#FidelViveEntreNosotros. Quien lo dude que lea, vea, oiga, cuánto nos sigue hablando el Comandante en Jefe de la #RevoluciónCubana, desde la inmortalidad de sus ideas y la fuerza de su legado, que nos continúa desafiando todos los días.#100AñosConFidel pic.twitter.com/7KDV6VSOgl — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 25, 2025

También el primer ministro Manuel Marrero resaltó que a nueve años de su partida física el ejemplo del líder revolucionario sigue siendo brújula ante cada desafío.

La permanente enseñanza de #Fidel, como nos dijo Raúl, es que sí se puede, que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece su voluntad de vencer, apuntó.

La permanente enseñanza de #Fidel, como nos dijo Raúl, es que sí se puede, que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece su voluntad de vencer.

A 9 años de su partida física, su ejemplo sigue siendo brújula ante cada desafío.#100AñosConFidel pic.twitter.com/FAg6wCI8pz — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) November 25, 2025

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez afirmó al recordar la fecha que el legado de dignidad, soberanía, antimperialismo y justicia social de Fidel Castro para Cuba y los pueblos del mundo sigue vivo en las actuales generaciones de revolucionarios.

Fidel Castro (Birán, Holguín, 13 de agosto de 1926-La Habana, Cuba, 25 de noviembre de 2016) fue artífice del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959 contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1959).

Conmemoramos el 9º aniversario del fallecimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el Líder Histórico de la Revolución Cubana.



Su legado de dignidad, soberanía, antimperialismo y justicia social para #Cuba y los pueblos del mundo sigue vivo en las actuales generaciones de… pic.twitter.com/GDX02wjSIt — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 25, 2025

Encabezó durante más de cinco décadas las transformaciones económicas y sociales del país, el desarrollo de la educación, la salud, el deporte, la cultura y la ciencia, así como el enfrentamiento de las agresiones externas y la conducción de una activa política exterior de principios.

Cuba rinde tributo a su memoria en una jornada que se extenderá hasta el 13 de agosto de 2026, fecha del centenario de su natalicio.