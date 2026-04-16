Réplica del Machete del Generalísimo Máximo Gómez para Luis Herrera Yanes (+fotos)

En acto solemne, en la Plaza de la Revolución Ernesto “Che” Guevara, de Santa Clara, junto al destacado periodista espirituano recibieron el reconocimiento figuras relevantes de varias esferas del país

Luis aseguró que recibir tan importante distinción en el Mausoleo Frente Las Villas constituye el más alto de los reconocimientos. (Fotos: Ramón Barreras)

Justo en el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, el primer homenaje en Villa Clara es para Fidel y el Che.

La integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización política en ese territorio, Susely Morfa González, acompañada por el general de división Raúl Villar Kessell, jefe del Ejército Central, y la gobernadora de Villa Clara, Milaxy Yanet Sánchez Armas, depositaron rosas rojas ante los nichos que inmortalizan el legado del Guerrillero Heroico y sus compañeros del Destacamento de Refuerzo.

Como ya resulta tradicional desde 1986 en esta fecha, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias otorga la Réplica del Machete Mambí del Generalísimo Máximo Gómez a un grupo de escritores, artistas, periodistas e instituciones culturales que han defendido con su obra los más genuinos valores patrióticos, revolucionarios e internacionalistas de nuestro pueblo.

El reconocido periodista Luis Herrera Yanes, quien ha sentado cátedra desde las páginas del prestigioso semanario espirituano Escambray, aseguró que recibir tan importante distinción en el Mausoleo Frente Las Villas constituye el más alto de los reconocimientos.

“A mantener vivo el legado de esos hombres y mujeres imprescindibles de la historia patria he dedicado toda mi vida; considero que tanto sacrificio y amor por esta tierra jamás podrá ser olvidado”, afirmó.

El rector de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, doctor Luis Antonio Barranco Olivera, igualmente recibió la Réplica del Machete de Gómez en nombre de estudiantes y profesores de la Casa de Altos Estudios más multidisciplinaria del país, a la cual el Che convocó a pintarse de obrero, de negro, de mulato.

La jornada también estuvo marcada por la evocación a los mártires que reposan en el Mausoleo Frente Las Villas, una llama eterna que marca el sendero de la soberanía.