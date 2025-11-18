Béisbol: Cuba declina opción de asistir a Copa del Caribe

La decisión obedece a que Bahamas, sede del torneo caribeño, dispone de infraestructura competitiva solo para seis equipos, por lo que esas capacidades se destinarán a países necesitados de la clasificación para los Centrocaribes del año próximo

Con el boleto asegurado para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo-2026, Cuba declinó la opción de asistir a la Copa del Caribe de béisbol de este año, que otorgará un pasaje para la cita multideportiva regional más antigua del mundo.

Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS), informó la decisión este martes en conferencia de prensa en el salón Adolfo Luque, del estadio Latinoamericano.

El federativo comentó que Bahamas, sede del torneo caribeño, dispone de infraestructura competitiva solo para seis equipos, por lo que esas capacidades se destinarán a países que sí necesitan la clasificación para los Centrocaribes del año próximo.

Cuba recibió automáticamente su pasaje para Santo Domingo-2026 junto a México, Puerto Rico, Panamá y Colombia, tras la decisión de la Confederación Panamericana de Béisbol (Copabe-WBSC Américas) de beneficiar directamente a los cinco mejor ubicados en el ranking continental.

Esa cantidad de cupos estaba prevista para entregar en la malograda primera edición de la Copa América, cancelada a última hora por los organizadores en Panamá este mes.

Sobre esa justa se comentó que podría efectuarse en el segundo semestre de 2026 con el propósito de asignar tiques para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Pérez Pardo anunció además que el equipo de Ciego de Ávila, campeón de la pasada Liga Élite del Béisbol Cubano, representará a la isla en la Serie del Caribe próxima en Venezuela.

Para el monarca de la actual Serie Nacional se prevé la participación en la venida Liga de Campeones, mientras una selección conformada por jugadores de la temporada en curso con potencial para el Clásico Mundial viajará a la Serie de las Américas de enero en Panamá.