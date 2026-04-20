Meterse en Cuba será caro para EEUU, advierte Lukashenko

El presidente de Belarús, Alexandr Lukashenko, desaconsejó hoy a Estados Unidos intentar una aventura militar en Cuba

El mandatario afirmó que «habrá naciones que apoyen a Cuba discretamente y es difícil decir en qué puede terminar eso».

El presidente de Belarús, Alexandr Lukashenko, desaconsejó hoy a Estados Unidos intentar una aventura militar en Cuba, alegando que «le va a costar caro».

«Si encima se meten en Cuba y entran en guerra con los cubanos, les va a costar caro, la historia lo demuestra», alertó Lukashenko en una entrevista con Rick Sánchez, el periodista estadounidense de origen cubano que trabaja en el canal televisivo ruso RT.

El mandatario afirmó que «habrá naciones que apoyen a Cuba discretamente y es difícil decir en qué puede terminar eso». A diferencia de Irán, recordó Lukashenko, Cuba se encuentra «cerca de la mansión del presidente, Donald Trump», en Florida.

«¿Ustedes necesitan eso? No. Pues, tienen que pensarlo. ¿Que si es posible? Muy problemático», dijo.

Desde inicios de este año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron tras la acción militar de Estados Unidos en Venezuela.

El pasado 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que permite a Estados Unidos imponer aranceles a las importaciones de países que suministren petróleo a Cuba.

Las acciones de Washington han causado una escasez grave de combustible en Cuba, que afecta la generación eléctrica y sectores vitales de la economía, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación, entre otros.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció el «bloqueo energético» de Washington, y consideró «condenable» que una potencia como Estados Unidos «asuma una política tan agresiva y tan criminal hacia una pequeña nación».

Por su parte, en reiteradas declaraciones a la prensa, Trump no ha descartado la posibilidad de que Estados Unidos emprenda acciones militares contra la isla.