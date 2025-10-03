Cancilleres de Cuba y Laos sostienen conversaciones oficiales en La Habana

Bruno Rodríguez y Thongsavanh Phomvihane destacaron la voluntad de continuar diversificando cooperación bilateral, sobre base de la confianza mutua y la solidaridad

Bruno Rodríguez y el canciller de Laos, Thongsavanh Phomvihane. (Foto: PL)

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo este 3 de octubre conversaciones oficiales con su homólogo de la República Democrática Popular Laos, Thongsavanh Phomvihane.

Ambas partes resaltaron los resultados de la reciente visita a Laos del mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, así como la vigencia de los acuerdos tomados durante la visita del primer ministro Manuel Marrero en 2022, los que han impulsado la cooperación económica y comercial entre las naciones.

Rodríguez agradeció el respaldo de Laos en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero que impone a la isla el gobierno estadounidense y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Asimismo destacó la condena del primer ministro de la nación asiática en el segmento del alto nivel del 80 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Muy contento de reunirme con el hermano Canciller #Laos, compañero Thongsavanh Phomvihane, con quien sostuve fructíferas conversaciones oficiales.



Destacamos voluntad de #Cuba de continuar diversificando cooperación bilateral, sobre base de la confianza mutua y la solidaridad. pic.twitter.com/RB5OCFlG1D — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 3, 2025

Acompañaron al visitante el embajador de Laos en Cuba, Vanhtha Sengmeuang, y el director general de Europa y las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ekkaphab Phanthavong.

Por la parte cubana asistieron el director general de Asuntos Bilaterales del Minrex, Carlos Miguel Pereira, el director de Asia y Oceanía, Ariel Lorenzo Rodríguez y otros funcionarios de la Cancillería.