Cancilleres de Cuba y Laos sostienen conversaciones oficiales en La Habana

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo este 3 de octubre conversaciones oficiales con su homólogo de la República Democrática Popular Laos, Thongsavanh Phomvihane.
Ambas partes resaltaron los resultados de la reciente visita a Laos del mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, así como la vigencia de los acuerdos tomados durante la visita del primer ministro Manuel Marrero en 2022, los que han impulsado la cooperación económica y comercial entre las naciones.
Rodríguez agradeció el respaldo de Laos en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero que impone a la isla el gobierno estadounidense y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Asimismo destacó la condena del primer ministro de la nación asiática en el segmento del alto nivel del 80 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Muy contento de reunirme con el hermano Canciller #Laos, compañero Thongsavanh Phomvihane, con quien sostuve fructíferas conversaciones oficiales.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 3, 2025
Destacamos voluntad de #Cuba de continuar diversificando cooperación bilateral, sobre base de la confianza mutua y la solidaridad. pic.twitter.com/RB5OCFlG1D
Acompañaron al visitante el embajador de Laos en Cuba, Vanhtha Sengmeuang, y el director general de Europa y las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ekkaphab Phanthavong.
Por la parte cubana asistieron el director general de Asuntos Bilaterales del Minrex, Carlos Miguel Pereira, el director de Asia y Oceanía, Ariel Lorenzo Rodríguez y otros funcionarios de la Cancillería.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.