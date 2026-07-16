Denuncia Cuba campaña belicista de medios de EEUU

La fabricación de mendaces pretextos contra Cuba desde el sur de la Florida es el negocio perfecto de un grupo de políticos desacreditados y corruptos, que continúan lucrando con el sufrimiento del pueblo de la isla, aseguró el canciller Bruno Rodríguez

Cuba tiene una profunda vocación de paz, señaló el Canciller. (Foto: Cubasí)

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este jueves que los medios de prensa estadounidenses se suman nuevamente a la campaña de agresión de Washington contra Cuba, trascendiendo la guerra psicológica.

Advirtió en su cuenta en X que con supuestas filtraciones, el gobierno de Estados Unidos busca medir la opinión pública de sus ciudadanos, frente a una aventura militar que provocaría un baño de sangre y que carece de justificación creíble.

Suscribió además que Cuba no es una amenaza y las agencias de inteligencia estadounidenses lo saben. En este sentido, el jefe de la diplomacia cubana cuestionó cómo podría ser Cuba una amenaza para la mayor potencia militar y nuclear del mundo.

La fabricación de mendaces pretextos contra Cuba desde el sur de la Florida, alertó, es el negocio perfecto de un grupo de políticos desacreditados y corruptos, que continúan lucrando con el sufrimiento del pueblo cubano.

Rodríguez Parilla condenó anteriormente la campaña tóxica desplegada contra Cuba alrededor del 11 de julio de 2026, asegurando que no fue espontánea ni nació dentro del país.

En un mensaje en su cuenta en X reflexionó que la maniobra fue una operación de injerencia extranjera, anunciada, preparada y amplificada desde junio por medios digitales, plataformas e influenciadores radicados principalmente en Estados Unidos.

Los datos desmontan el relato: el 85,9 por ciento de los mensajes se originó en territorio estadounidense, mientras apenas el 0,7 procedió de Cuba, puntualizó el canciller, citando los datos del Observatorio de Medios de Cubadebate.

En opinión del jefe de la diplomacia cubana, el objetivo político era claro: fabricar un clima de caos, estimular nuevos disturbios, erosionar la confianza en las instituciones y construir el pretexto para una mayor escalada de presión contra el país, incluida la amenaza de intervención militar y el intento de subvertir el orden constitucional cubano.

“No fue una conversación espontánea en redes. Fue una campaña organizada desde el exterior para convertir las dificultades reales del pueblo cubano en un arma de desestabilización política ”, concluyó.

Agencias de prensa fabrican cíclicamente bulos sobre Cuba. Esta estrategia no es nueva, en el mes de mayo Axios publicó un reporte con “inteligencia clasificada” sobre la supuesta presencia de drones en la nación caribeña, más que información esta fue una hipótesis presentada con el peso retórico de una advertencia militar.