Concluyó en Vietnam exitosa campaña de solidaridad y apoyo a Cuba

“Cada contribución realizada superó con creces su valor monetario: constituye una colosal fortuna de solidaridad, altruismo y gratitud”, señaló Rogelio Polanco, embajador de Cuba en la hermana nación

Cuba y Vietnam estarán siempre unidos en cualquier circunstancia. (Foto: PL)

La campaña de apoyo a Cuba lanzada por la Cruz Roja de Vietnam concluyó oficialmente este 18 de octubre, tras superar en 9,46 veces el objetivo inicial y recaudar 615 mil millones de dongs (más de 23 millones 346 mil dólares).

Destacado por el vicepresidente y secretario general de la Cruz Roja vietnamita, Nguyen Hai Anh, como una de las actividades más importante del Año de Amistad Vietnam-Cuba, el programa devino “hermosa y conmovedora historia de humanidad”, dijo.

Al intervenir en el acto de cierre de la campaña, Hai Anh subrayó que detrás de cada aporte, llegado desde las zonas montañosas hasta las ciudades, hay millones de historias de afecto, gratitud y nobleza del pueblo vietnamita escritas con un solo sentimiento: Cuba y Vietnam estarán siempre unidos en cualquier circunstancia.

Significó además que en el contexto de la iniciativa la Unión de Asociaciones de Literatura y Artes, por intermedio de la Asociación de Músicos del país, convocó a un concurso de composición con el tema “Vietnam-Cuba: ¡Que resuene eternamente el canto de la solidaridad y la amistad”.

Según dio a conocer en la ceremonia el propio presidente de la Unión, Do Huang Quang, al certamen se presentaron 140 obras de 124 autores de todas las regiones y sectores sociales, entre los que se incluyeron desde autores de más de 90 años hasta niños en edad escolar.

Como resultado fueron seleccionados 22 finalistas y se decidió otorgar un primer premio, dos segundos y tres terceros, así como 10 menciones. Además, se publicará un cancionero con 65 de las composiciones concursantes, como reflejo de esta gran contribución espiritual hecha por los creadores vietnamitas.

“Hemos vivido 65 días que estremecieron los corazones de los pueblos de Vietnam y Cuba”, señaló por su parte el embajador de Cuba aquí, Rogelio Polanco, quien remarcó que “cada contribución realizada superó con creces su valor monetario: constituye una colosal fortuna de solidaridad, altruismo y gratitud”.

Polanco significó que a través de esta campaña Vietnam evidenció con orgullo el humanismo de su pueblo, los valores con que se nutre el alma nacional, y demostró que Cuba permanece en el imaginario popular como un amigo leal y cercano.

“En nombre de la dirección del Partido, el Estado, el Gobierno y el pueblo de Cuba me honro en transmitir el más profundo sentimiento de gratitud por la excepcional demostración de solidaridad que ha protagonizado el hermano pueblo de Vietnam”, expresó.

El embajador cubano enfatizó que los valiosos recursos financieros recaudados serán utilizados de manera oportuna y eficaz para paliar los nefastos impactos del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos hace más de seis décadas.

“La historia recordará que cuando dos peligrosas tormentas azotaron a Vietnam, este pueblo se levantó una vez más ante la adversidad, multiplicó su solidaridad y compartió sus aportes entre los damnificados por las inundaciones y el apoyo a la Cuba hermana”, remarcó.

Por último, el miembro del Buró Político del Partido Comunista (PCV) y presidente del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, subrayó la significación del programa solidario y afirmó que su éxito abrirá nuevas formas de pensar y actuar para fortalecer aún más los nexos de hermandad entre la nación indochina y Cuba.