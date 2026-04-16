Sancti Spíritus entre territorios beneficiados con donativo de la Unicef para hospitales cubanos

Este apoyo fortalece la capacidad de respuesta de los hospitales maternos y pediátricos y contribuye a salvar vidas en situaciones de urgencia

La UNICEF donó a Cuba un centenar de concentradores de oxígeno.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), concretó este jueves un donativo de 100 concentradores de oxígeno para servicios de urgencia en hospitales maternos y pediátricos cubanos, informó su oficina en La Habana.

En su cuenta de Facebook, el ente de ONU en la nación caribeña publicó que la mitad de estos equipos ya fueron trasladados a los territorios de La Habana, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba.

Sunny Guidotti, representante en función de UNICEF en Cuba, declaró que cada insumo, medicamento o equipamiento que llega al país constituye una oportunidad para mejorar los servicios de salud y salvar vidas, como estos concentradores destinados a la atención de niñas, niños, adolescentes y embarazadas.

La publicación añade que el donativo se integra a las acciones de cooperación internacional que respaldan el sistema de salud cubano en el fortalecimiento de la atención materno-infantil y en la respuesta a emergencias médicas.

Raimel Milán, especialista del Área de Gases Medicinales del Centro Nacional de Electromedicina, apreció estos equipos y dijo que aunque sus prestaciones no sustituyen a un botellón de oxígeno, resultan factibles ante una urgencia médica por su capacidad de 10 litros por segundo y su fácil maniobrabilidad en hospitales y hogares.

El Sistema Nacional de Salud de Cuba agradeció a UNICEF por el donativo de concentradores de oxígeno.

Además, amplió al respecto al afirmar que este apoyo fortalece la capacidad de respuesta de los hospitales maternos y pediátricos y contribuye a salvar vidas en situaciones de urgencia.