ConfesionEs de Juanelo: El padre Font, un hombre cercano al pueblo

Juanelo conversa esta semana sobre el padre Font, un espirituano que visitaba los lugares más intrincados extendiendo el culto de su palabra, acciones que lo hicieron popular

El reconocido intelectual espirituano mantiene un interesante podcast todos los martes en las plataformas virtuales de Escambray.

“Popular es lo que el pueblo quiere”, por eso cada rincón de Cuba y el mundo tienen personas que son así. En Sancti Spíritus no es diferente. El padre Font es expresión de ello porque visitaba los lugares más intrincados, a caballo o a pie, extendiendo el culto de su palabra.

Los personajes populares más notables y conocidos en Sancti Spíritus fueron inmortalizados y siguen compartiendo con los espirituanos en el bulevar de la ciudad ─Francisquito, Oscar Fernández Morera y Serapio─, gracias al escultor Félix Madrigal.

Madrigal, hace algún tiempo, valoró sus obras fundidas en bronce como “un sueño hecho realidad para la conservación de la memoria histórica, cultural y social” de personajes emblemáticos.