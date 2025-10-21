ConfesionEs de Juanelo: El padre Font, un hombre cercano al pueblo

“Popular es lo que el pueblo quiere”, por eso cada rincón de Cuba y el mundo tienen personas que son así. En Sancti Spíritus no es diferente. El padre Font es expresión de ello porque visitaba los lugares más intrincados, a caballo o a pie, extendiendo el culto de su palabra.
Los personajes populares más notables y conocidos en Sancti Spíritus fueron inmortalizados y siguen compartiendo con los espirituanos en el bulevar de la ciudad ─Francisquito, Oscar Fernández Morera y Serapio─, gracias al escultor Félix Madrigal.
Madrigal, hace algún tiempo, valoró sus obras fundidas en bronce como “un sueño hecho realidad para la conservación de la memoria histórica, cultural y social” de personajes emblemáticos.
