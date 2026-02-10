ConfesionEs de Juanelo

¿Quién fue Segundo, el curandero?

En su podcast de martes, Juanelo evoca la memoria de un reconocido hombre de fe y de servicio en la villa del Yayabo

Juan Eduardo Bernal Echemendía

10 febrero, 2026 - 5:05am

Juanelo recuerda la vida y obra de un espirituano raigal.

