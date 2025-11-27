Confirma Trump muerte de soldado baleada cerca de Casa Blanca

El sargento Andrew Wolfe, de 24 años, el otro herido durante el ataque, aún lucha por su vida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves el fallecimiento de la especialista Sarah Beckstrom, uno de los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental baleados cerca de la Casa Blanca.

Trump calificó al sospechoso, un ciudadano afgano que había trabajado con la CIA en su país natal, de «monstruo salvaje».

En su mensaje de Acción de Gracias a las tropas estadounidenses, dijo de Beckstrom, de 20 años, «acaba de fallecer». «Ya no está con nosotros», subrayó. El sargento Andrew Wolfe, de 24 años, el otro herido durante el ataque, aún lucha por su vida.

Trump reiteró que se trata de un “ataque terrorista” y criticó a su antecesor en el cargo, Joe Biden, por permitir la entrada a Estados Unidos de afganos como Rahmanullah Lakanwal, señalado como autor del tiroteo, que trabajaron con las fuerzas estadounidenses durante la guerra en el país centroasiático.

El presidente ordenó el despliegue de 500 soldados adicionales de la Guardia Nacional en esta capital, en parte, para ayudar en los esfuerzos de deportación masiva de su administración.

“Esta atrocidad nos recuerda que nuestra mayor prioridad en materia de seguridad nacional es asegurar el control total sobre las personas que entran y permanecen en nuestro país”, declaró Trump. “En su mayoría, no las queremos”.

Según los informes, el afgano, de 29 años, quien emigró a Estados Unidos en 2021, condujo desde el estado de Washington hasta la capital, donde disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental desplegados en Washington DC.

Trump advirtió ayer que «tomará todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión» de cualquier persona «que no pertenezca aquí ni beneficie a nuestro país».

En lo inmediato, la Casa Blanca suspendió todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos. La comunicación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) se produjo poco después del discurso de Trump.

El Gobierno de Trump dice que el sospechoso llegó bajo el programa «Operación Aliados Bienvenidos» de Biden, diseñado para apoyar a los refugiados afganos vulnerables después de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021.

«Con efecto inmediato, el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se detiene indefinidamente en espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad e investigación», declaró el Uscis en la red social X.