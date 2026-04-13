Trump: «Podríamos pasar por Cuba después de terminar esto»

El mandatario soltó una nueva amenaza contra La Habana, en medio del conflicto abierto contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una nueva amenaza contra Cuba, en medio del conflicto que ha abierto tras su ataque contra Irán, en conjunto con Israel.

«Podríamos pasar por Cuba después de terminar esto», dijo el mandatario desde la Casa Blanca, en respuesta a una periodista que le preguntó por qué había dejado de amenazar a los países que enviaran combustible a la isla.

«Cuba es otra historia», justificó Trump. En su criterio, el país antillano «ha sido terriblemente mal administrado durante mucho tiempo» y tiene un «sistema terrible». «Y tenemos muchos cubanoamericanos excelentes, de los cuales la mayoría votaron por mí», añadió en aparente guiño a su base electoral de Florida.

Por esa razón, no descartó abrir otro frente de hostilidades contra el país caribeño, al que calificó de «Estado fallido». En opinión del inquilino de la Casa Blanca, quien ha recrudecido el bloqueo que EE.UU. mantiene desde hace más de medio siglo contra Cuba, las dificultades económicas que padece la isla son consecuencia de que fue «horriblemente gobernada por Castro durante muchos años».

La víspera, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó su voluntad de defender hasta la muerte a su país, si fuera objeto de una agresión militar de EE.UU.

Interpelado en una entrevista con NBC News sobre si temía seguir el mismo camino de su par venezolano, Nicolás Maduro, secuestrado por las fuerzas del país norteamericano y llevado ante la Justicia, o del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, asesinado en un bombardeo israelí-estadounidense, el mandatario cubano aseveró que la responsabilidad de los líderes de su nación implica «la convicción de estar dispuestos a dar la vida por la Revolución» y «por la causa» que defienden.

«Nos defenderemos y si toca morir, moriremos», recalcó. En esa línea, insistió: «Como dice nuestro himno nacional: ‘Morir por la patria es vivir'», enfatizó. «No tengo temores. Estoy dispuesto a dar mi vida por la Revolución», remarcó.

Asimismo, dijo confiar en que el pueblo estadounidense no permita o vea bien que su Gobierno «invada» una isla que no representa «ninguna preocupación en términos de seguridad nacional» para su país.