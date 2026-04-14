EEUU e Irán podrían reanudar negociaciones de paz

Algo podría suceder en los próximos dos días, y estamos más inclinados a ir Islamabad en lugar de a otros lugares sugeridos, incluida Ginebra, consideró Trump

EEUU inició el bloqueo en el estrecho de Ormuz y elevó la tensión en la zona.

El presidente Donald Trump afirmó este martes que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán podrían reanudarse «en los próximos dos días» en Pakistán.

El jefe de la Casa Blanca reconoció que no está satisfecho con la oferta de una suspensión de 20 años del programa iraní de enriquecimiento de Uranio que propuso su principal negociador, el vicepresidente JD Vance.

En declaraciones al New York Post, sugirió a los periodistas a cargo de la cobertura de las negociaciones que terminaron el domingo que permanecieran en Islamabad «porque algo podría suceder en los próximos dos días, y estamos más inclinados a ir allí» en lugar de a otros lugares sugeridos, incluida Ginebra.

Sin embargo, no específicó si Vance continuaría al frente del equipo negociador, que incluía al enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff y a Jared Kushner.

El pasado fin de semana, Teherán se mantuvo firme en la defensa de su derecho a continuar desarrollando un programa nuclear con fines pacíficos, lo que, según el magnate estadounidense, provocó el fracaso de las negociaciones iniciales en Islamabad.

«Acordamos muchas cosas, pero no aceptaron esa», reconoció.

Repetidamente, los líderes de la República Islámica, incluído el ayatolá Ali Khamenei, asesinado en un ataque aéreo israelí, han reiterado que no tienen la intención de producir un arma nuclear y que su pertenencia al Tratado de No Proliferación Nuclear les permite enriquecer uranio.

De acuerdo con medios locales de prensa, el gobierno de Estados Unidos asegura «falsamente» que Irán es el único país del mundo sin armas nucleares que cuenta con su propia capacidad de enriquecimiento, aunque sé conoce que Brasil, Argentina, Japón y un consorcio europeo operan instalaciones civiles de enriquecimiento.

Analistas coinciden en que la propuesta, hecha por el vicepresidente J.D. Vance, de suspender el programa nuclear por dos décadas, que fue rechazada por Irán, recordaba la moratoria de 15 años que formaba parte del acuerdo nuclear negociado por la administración Obama, Gran Bretaña, Francia y Alemania, que firmaron con Teherán en 2015.

Durante su primer mandato, Trump retiró a Estados Unidos de ese acuerdo, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, bajo la promesa de que negociaría uno mejor.