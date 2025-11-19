Congreso de EEUU aprueba publicación de archivos de Jeffrey Epstein

Durante meses, el presidente Trump había calificado el caso Epstein de «farsa» de los demócratas y se enfrentó incluso a legisladores de su propio partido

La iniciativa legislativa pasó este martes de forma abrumadora en ambas cámaras del Congreso. (Foto: PL)

El Congreso de Estados Unidos dio luz verde a la publicación de los archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, al aprobar este martes la Cámara de Representantes y el Senado el proyecto de ley que allana ese camino.

Al pasar la iniciativa legislativa este martes de forma abrumadora en ambas cámaras del Congreso, algunos medios de prensa consideraron que esto representó un caso excepcional en el que el presidente Donald Trump perdió el control sobre los republicanos del Capitolio, lo que generó dudas sobre su capacidad para dirigir el partido durante el resto de su mandato, hasta enero de 2029.

Unas horas después de la Cámara Baja, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), solicitó el consentimiento para enviar de manera automática el proyecto de ley al escritorio de Trump para la firma presidencial.

La decisión de este martes obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a divulgar los archivos completos de Epstein, quien fue condenado por tráfico sexual y se suicidó en 2019 en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio.

Durante meses, el presidente Trump había calificado el caso Epstein de «farsa» de los demócratas y se enfrentó incluso a legisladores de su propio partido y molestó a sus seguidores del movimiento MAGA (Make America Great Again/Hacer a Estados Unidos Grande otra vez) que criticaron su negativa a apoyarlo.

Apenas la semana pasada, Trump seguía llamando a los republicanos de la Cámara de Representantes y los citaba a la Casa Blanca en una campaña de presión desesperada para que retiraran sus nombres de la petición de destitución que obligó a presentar el proyecto de ley Epstein ante el pleno.

Tal presión fracasó, y si aún quedaba alguna duda de que los republicanos veían el proyecto de ley Epstein como una mina política a la que no podían permitirse oponerse, la votación las disipó con el conteo 427 a favor de la publicación y solo uno en contra, la del representante Clay Higgins (Luisiana).

El fin de semana, cuando quedó claro que al menos un centenar de republicanos votarían a favor de la medida, Trump dio un giro repentino de opinión y declaró su respaldo a la votación.

La semana pasada, todos los demócratas y cuatro republicanos de la Cámara Baja presentaron con éxito una petición para forzar el sufragio.

El proyecto, titulado Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, fue presentado inicialmente en julio por los representantes Ro Khanna, demócrata de California, y el republicano Thomas Massie de Kentucky, en un contexto de creciente presión para que la administración Trump airee el secreto bien guardado.

La iniciativa bipartidista exige la divulgación de documentos relacionados con la totalidad de las investigaciones sobre Epstein y su cómplice y pareja sentimental Ghislaine Maxwell, quien cumple una sentencia de 20 años por tráfico sexual desde 2021.

Trump podría convertir en ley de inmediato la propuesta del Congreso y entonces se airearían miles de documentos vinculados a Epstein, muchos de los cuales, al parecer, de una forma u otra lo salpican.