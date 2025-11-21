Consejo de Estado insiste en relevancia del proceso de estudio y análisis del Programa de Gobierno

En la jornada, los integrantes de este órgano aprobaron que el Consejo de Estado ejerza la iniciativa legislativa ante la Asamblea Nacional del Poder Popular con el proyecto de ley «De Reducción Excepcional del Actual Período de Mandato de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular»

Díaz-Canel encabezó la sesión del Consejo de Estado. (Foto: Tony Hernández Mena)

Sobre la relevancia del proceso de estudio y análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, que se desarrolla en el país entre el 15 de noviembre y el 30 de diciembre, insistieron los miembros del Consejo de Estado en la sesión ordinaria encabezada por el Presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y con la participación, en el Capitolio Nacional, del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del primer ministro Manuel Marrero Cruz.

Durante el riguroso y fructífero debate sobre este tema, Díaz-Canel destacó la importancia de esta consulta popular como un ejercicio participativo y aportador, de construcción colectiva; que permitirá incrementar el conocimiento del Programa de Gobierno por la población, fortalecerlo a partir de las propuestas concretas derivadas de los debates y defenderlo en cada escenario económico, político y social de la nación, con vistas a contribuir, con el aporte de todos en su implementación, a la transformación de la situación del país.

Por su parte, el Jefe de Gobierno cubano, Manuel Marrero, informó al Consejo de Estado respecto al cumplimiento e impacto de las medidas del Programa de Gobierno hasta la fecha, donde constituye una prioridad de trabajo en la etapa la recuperación tras el impacto del huracán Melissa. En su intervención, señaló que, como continuidad de la reunión ordinaria del Consejo de Estado celebrada el pasado mes de octubre, los responsables de los objetivos generales del sexto al décimo del referido Programa de Gobierno rendirán cuenta en esta ocasión, respectivamente, sobre la marcha de su implementación; con vistas a continuar robusteciéndolo con los criterios emitidos en este análisis.

De esta manera, los integrantes de este órgano abordaron en profundidad cuánto se ha avanzado y cuánto resta por hacer, en los objetivos generales relativos al perfeccionamiento de la gestión de Gobierno, la defensa y seguridad nacional; y a consolidar y desarrollar las políticas sociales, garantizando la protección a personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad.

Sobre este último tema; el vice primer ministro, Eduardo Martínez Díaz, resaltó la existencia de 13 políticas vigentes en el país, que se materializan en más de 30 programas sociales; la constitución de la Comisión Nacional de Atención Integral a las Políticas Sociales, las comisiones provinciales y municipales, así como el funcionamiento de los grupos de trabajo en la demarcación del consejo popular en todo el territorio nacional.

Asimismo, compartió las acciones dirigidas al fortalecimiento de los sistemas nacionales de Salud y de Educación, y sobre la marcha de la implementación del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, entre otros aspectos.

En tanto, la vice primera ministra, Inés María Chapman, profundizó en la implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, el Programa contra el Racismo y la Discriminación Racial, entre otros programas sociales.

En la sesión ordinaria, los miembros del Consejo de Estado examinaron también la marcha de la implementación de las directivas generales dirigidas a la prevención del delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales; y del Programa de Gobierno para la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Respecto a este último objetivo; Argelio Jesús Abad Vigoa, viceministro primero de Energía y Minas, compartió que –a pesar del severo impacto al sector electroenergético cubano del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos– actualmente se encuentran sincronizados 39 de los 51 parques solares fotovoltaicos, que aportan 735 megawatts al SEN en materia de generación con energía solar fotovoltaica, y que se ha incrementado la participación de las fuentes renovables de energía en un siete por ciento durante el año 2025; además de continuar avanzando paulatinamente en la recuperación de la capacidad de la generación distribuida y de la generación en las termoeléctricas que consumen combustible nacional, entre otras importantes acciones.

Posteriormente, se analizó también la implementación del objetivo general encaminado a gestionar la ciencia e innovación, la comunicación social y la transformación digital para impulsar las esferas de desarrollo y perfeccionar la gestión del Gobierno.

Tras el análisis efectuado, Esteban Lazo significó que en este período las comisiones parlamentarias desarrollaron chequeos parciales de la implementación de los acuerdos adoptados por el legislativo cubano, relacionados con el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, especialmente en varios temas de relevancia para la economía nacional y de impacto para la población; previo al venidero Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El resultado de estos chequeos fue enriquecido, además, con los intercambios sostenidos por las comisiones parlamentarias en diferentes territorios del país con pobladores, delegados, trabajadores, estudiantes y otros integrantes del sistema del Poder Popular en comunidades, centros laborales y estudiantiles, en visitas parlamentarias y otros encuentros realizados, agregó el titular del legislativo cubano.

Ejercerá Consejo de Estado la iniciativa legislativa ante la Asamblea Nacional

En la jornada, los integrantes de este órgano aprobaron que el Consejo de Estado ejerza la iniciativa legislativa ante la Asamblea Nacional del Poder Popular con el proyecto de ley «De Reducción Excepcional del Actual Período de Mandato de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular». La propuesta de disposición normativa tiene como objetivo dejar establecida la diferencia de hasta un año entre la elección de los delegados a las asambleas municipales y la de los diputados a la Asamblea Nacional, en cumplimiento de lo estipulado en la Disposición Transitoria Cuarta de la ley no. 127 «Ley Electoral», del 13 de julio de 2019.

De esta forma, con carácter excepcional, el actual mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular será de cuatro años y culminaría en el mes de noviembre de 2026; de ser aprobada esta propuesta por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

A su vez, el Consejo de Estado –en cumplimiento de sus atribuciones– queda encargado de convocar la fecha de las elecciones para la renovación periódica de la Asamblea Nacional del Poder Popular y de las asambleas municipales del Poder Popular.

(Tomado de Parlamento Cubano)