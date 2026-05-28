Alianzas para la superación y el desarrollo de los profesionales espirituanos (+fotos)

Así se pueden definir los vínculos que han forjado la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez y el Instituto Politécnico Armando de la Rosa en aras de fortalecer la preparación y superación de la fuerza de trabajo calificada en la provincia

Ridelmis Piñero Albelo. (Fotos: Gabriela Estrella/Escambray)

Desde hace varios meses la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) y el Instituto Politécnico (IPI) Armando de la Rosa han intencionado diversas acciones y aunado esfuerzos para garantizar la superación y el desarrollo de los futuros profesionales espirituanos.

«Siempre defendí la importancia de vincular a los estudiantes de nuestra escuela con la universidad, pues es un lugar indicado para acercarse a la vida como futuros profesionales y continuar superándose», precisa Dayami Mursulí, directora del IPI Armando de la Rosa, de Sancti Spíritus.

El sueño lo comenzó a materializar Abdiel Caleb Lago Sánchez, estudiante de tercer año de la especialidad de Secretariado Operador de Microcomputadoras, quien forma parte del proyecto Transición Energética del Transporte Urbano de la UNISS para desarrollar una aplicación móvil que siga las rutas de estos vehículos.

Abdiel Caleb Lago Sánchez.

El joven entusiasta allanó el camino para otros dos compañeros de clase y especialidad: Mario Sergio Echemendía Cepeda y Ridelmis Piñero Albelo, quienes trabajan con la estadística en el área de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la casa espirituana de altos estudios espirituana.

«Cuando llegamos al IPI pensábamos que esta especialidad era para ser informáticos, pero, una vez que comenzamos, recibimos mecanografía, análisis y archivo de documentos, la digitalización de ellos, entre otras que nos permitieron ver lo mucho que abarca y todo los que podemos hacer con estos conocimientos», añade Ridelmis.

Es una opinión formada gracias a la cálida bienvenida que recibieron por parte de los docentes, directivos y estudiantes de la UNISS, quienes agradecen el esfuerzo de estos tres jovencitos y esperan seguir cerca para garantizar su superación profesional en el futuro.

Por su parte, el doctor en Ciencias Carlos Lázaro Jiménez Puerto, vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la UNISS, refiere: «Para garantizar un excelente profesional de la Enseñanza Técnica la disciplina y conocimientos que pueden ofrecer las universidades cubanas son fundamentales; por ello, siempre, apostamos por materializar y hacer crecer este vínculo educativo que es la mejor muestra de todo lo que puede llegar a lograr nuestra fuerza laboral calificada».

Mario Sergio Echemendía Cepeda.

Puntualiza la necesidad de seguir adelante con este proyecto para involucrar a nuevos estudiantes poco a poco; pues el trabajo de estos jóvenes en torno al manejo de estadísticas ha sido ágil y riguroso, lo que ha permitido garantizar, en tiempos de semipresencialidad, la entrega de datos, certificados y diplomas en tiempo récord.

«Es una gran responsabilidad, pues manejo muchos datos y cifras numéricas, por ello reviso varias veces la información. También, este trabajo me ha permitido participar en reuniones con directivos de empresa en calidad de igual y vincularme con su labor y experiencias», confiesa Ridelmis.

Mientras, Mario agradece «las habilidades y disciplinas adquiridas durante esta práctica laboral y la oportunidad de participar en el Festival Latinoamericano de Instalación del Software Libre, donde pude poner en práctica mis conocimientos de Informática, pues todo lo relacionado con este tema me apasiona».

Añade que desea continuar formándose a escala profesional y cursar la carrera de Ingeniería Informática como estudio superior.

Asimismo, Abdiel Caleb puntualiza: «He disfrutado al máximo esta etapa en la UNISS, pues me ha permitido conocer la vida y el funcionamiento de la institución educativa de la que espero, en un futuro, formar parte».

Mientras, reafirma que, en estos momentos, su mayor sueño es ver terminada la aplicación en la que trabaja desde hace varios meses; en manos de la gente y útil a la sociedad, además de seguir aprendiendo y creciendo en el área de la programación y convertirse en un gran profesional de la Informática.