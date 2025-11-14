CTE Antonio Guiteras aporta 200 MW al Sistema Electroenergético Nacional

En la tarde de este jueves ya ya aportaba 200 megawatt (MW), según aseguró al periódico Girón el director general de la planta, Rubén Campos Olmos

La CTE yumurina continúa con los preparativos para la reparación capital, la que está prevista se extienda por varios meses. (Foto: Girón/Facebook)

A las 14:59 horas de 13 de noviembre, sincronizó la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras con el sistema eléctrico nacional (SEN), tras la realización de un mantenimiento ligero en el que se efectuaron más de 500 labores correctivas y de limpieza.

Asume ahora la CTE el proceso de subida de carga, que es lento y riesgoso, y en el que se le debe prestar mucha atención a los parámetros de eficiencia, comentó Campos Olmo, quien agregó: «De momento nos mantedremos en esa carga y luego seguiremos subiendo, por lo menos, hasta 220 MW» .

Explicó además que durante el mantenimiento se trabajó en áreas esenciales como la caldera, el condensador, se actuó para evitar el sobreconsumo de agua, se realizó el lavado de los calentadores de aire regenerativo (CAR) y otro volumen importante de acciones en especialidades como automática y mecánica.

En publicación de la unidad generadora en la red social Facebook se expone que los trabajos asociados a la ruta crítica del mantenimiento, que incluían la reparación de las averías del recalentador de alta temperatura y la nodriza, finalizaron con resultados satisfactorios tras las correspondientes pruebas neumática e hidráulica.

Tuvieron en los trabajos realizados un rol importante brigadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas provenientes de varias provincias, entre ellas Santiago de Cuba y Holguín, territorios afectados recientemente por el huracán Melissa.

Aunque se estimó la posibilidad de que la industria sincronizara con el SEN durante la noche del miércoles último, contratiempos presentados durante el arranque, asociados a una válvula y una situación en el generador, impidieron que el proceso continuara como estaba previsto; la planta emprendió el arranque nuevamente a las 5:00 a.m. de este jueves.

El mayor bloque unitario del país había salido del SEN en la madrugada del pasado sábado, tras detectarse una avería que hacía insostenible su funcionamiento y para realizar un mantenimiento que estaba programado justo para el fin de semana.

Durante la parada se efectuaron más de 500 actividades, centradas fundamentalmente en el área de turbina, caldera, así como las especialidades de válvula, eléctrica y automática.