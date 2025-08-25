Cuba reitera apoyo a Venezuela y a Maduro

La fortaleza de la Unión Cívico-Militar en Venezuela derrotará las amenazas imperialistas y los actuales intentos de sabotear el desarrollo del país, apuntó el presidente cubano.

25 agosto, 2025 - 5:13pm

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reiteró este lunes el apoyo de su país a la Revolución Bolivariana y Chavista de Venezuela, liderada por el presidente Nicolás Maduro, quienes enfrentan amenazas del gobierno de Estados Unidos.

Toda la solidaridad y el apoyo de #Cuba a la Revolución Bolivariana y Chavista, liderada por el Presidente Nicolás Maduro, expresó el.mandatrario a través de la red social X.

La fortaleza de la Unión Cívico-Militar en #Venezuela derrotará las amenazas imperialistas y los actuales intentos de sabotear el desarrollo del país, apuntó.

Venezuela alistó a miles de ciudadanos en milicias bolivarianas para la preservación de la paz y defensa de su territorio, ante el anunciado despliegue de fuerzas y medios del ejército estadounidense cerca de sus costas.

