Defensa Civil decreta en fase de normalidad a Santiago de Cuba, donde continúa la recuperación

La nota refiere que continúan en ese territorio las actividades de reconstrucción con las estructuras de la administración y los organismos locales

En su nota informativa número 10 referente al paso del huracán Melissa por el territorio de Cuba, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil informa que, teniendo en cuenta el trabajo desarrollado en Santiago de Cuba a raíz de los daños causados por el huracán Melissa, lo que ha permitido la rehabilitación de los servicios vitales, se decidió pasar a esa provincia a la normalidad.

La nota refiere que continúan en ese territorio las actividades de reconstrucción con las estructuras de la administración y los organismos locales.

“Se reconoce la labor desplegada por los órganos de dirección, los medios de comunicación y la población, por la disciplina y solidaridad mostrada en el cumplimiento de las medidas orientadas durante los preparativos, la respuesta y la recuperación ante este evento”, señala en la nota el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.