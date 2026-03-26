ONU presenta Plan de Acción Ampliado de apoyo a Cuba

El Plan prioriza seis sectores clave: logística, salud, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, habitabilidad y protección, y educación, con énfasis en la atención a grupos vulnerables y en el uso eficiente del combustible mediante mecanismos de control y distribución

Francisco Pichón, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba. (Foto: Cancillería de Cuba/Facebook)

El Sistema de las Naciones Unidas dio a conocer recientemente en esta capital un Plan de Acción Ampliado para enfrentar las contingencias energéticas y las secuelas del huracán Melissa en Cuba, elaborado junto a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y en coordinación con las autoridades nacionales.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, el documento busca atender necesidades urgentes y garantizar la continuidad de servicios esenciales para alrededor de dos millones de personas en 63 municipios de ocho provincias.

Shelley Cheatham, jefa de la oficina regional de OCHA para América Latina y el Caribe, destacó la importancia de asegurar que la ayuda llegue a las poblaciones más vulnerables, optimizando la coordinación y el uso de recursos frente a crecientes limitaciones logísticas.

Francisco Pichón, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, subrayó que el acceso a combustible resulta fundamental para sostener la respuesta y trasladar suministros a las zonas afectadas, mantener el transporte, garantizar agua potable y continuar el seguimiento en terreno.

El Plan prioriza seis sectores clave: logística, salud, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, habitabilidad y protección, y educación, con énfasis en la atención a grupos vulnerables y en el uso eficiente del combustible mediante mecanismos de control y distribución.

Funcionarios de la ONU advirtieron sobre la urgencia de implementar este Plan en un escenario de escasez energética que provoca efectos acumulativos en distintos ámbitos de la vida nacional.

Autoridades cubanas informaron de impactos severos en el sistema de salud, entre ellos cerca de 100 mil cirugías pospuestas, retrasos en campañas de vacunación y dificultades en el acceso a medicamentos para personas con enfermedades crónicas.