Descargue texto del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía

El Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía constituye el hilo conductor para avanzar en la recuperación gradual de la economía y superar la compleja situación que enfrentamos. En su elaboración participaron universidades, centros académicos, así como organizaciones políticas y de gobierno.
Descargar:
PROGRAMA DE GOBIERNO PARA CORREGIR DISTORSIONES Y REIMPULSAR
LA ECONOMÍA
