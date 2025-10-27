Descargue texto del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía

En su elaboración participaron universidades, centros académicos, así como organizaciones políticas y de gobierno

Cubadebate

27 octubre, 2025 - 6:39am

El Programa constituye el hilo conductor para avanzar en la recuperación gradual de la economía. (Foto: Presidencia Cuba)

El Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía constituye el hilo conductor para avanzar en la recuperación gradual de la economía y superar la compleja situación que enfrentamos. En su elaboración participaron universidades, centros académicos, así como organizaciones políticas y de gobierno.

Descargar:

PROGRAMA DE GOBIERNO PARA CORREGIR DISTORSIONES Y REIMPULSAR
LA ECONOMÍA

