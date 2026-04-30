Sheinbaum: «Bajo ningún motivo permitiremos la injerencia de un gobierno extranjero»

Claudia Sheinbaum advirtió que defenderá la soberanía y no permitirá la intromisión de otros Gobiernos en la impartición de justicia. (Foto: Internet)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este jueves que defenderá la soberanía y no permitirá la intromisión de otros Gobiernos en la impartición de justicia, en medio de la polémica provocada por el pedido de extradición que EE.UU. inició en contra de 10 políticos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien acusó de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

«Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un Gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México», afirmó la mandataria en conferencia de prensa.

«Frente a cualquier acusación debe haber pruebas contundentes», agregó al cuestionar los documentos que el Departamento de Justicia de EE.UU. adjuntó para tramitar la extradición que incluye a otros políticos del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Sheinbaum mostró en una pantalla las fotografías de las hojas de papel con nombres y cifras anotadas a mano que el Gobierno estadounidense aportó como prueba. «No voy a juzgar, lo voy a poner para que ustedes saquen sus propias conclusiones, este es el documento que publican, las pruebas de presuntos sobornos, es de llamar la atención», dijo.

Recordó, además, que nunca había ocurrido que el Departamento de Justicia de EE.UU. pidiera el arresto de un gobernador, un presidente municipal y un senador en funciones en México.

También aseguró que su Gobierno no va a proteger a nadie. «Pero tiene que haber pruebas, tiene que haber documentos, con base en nuestra legisación, que demuestren la culpabilidad de una persona, si esas pruebas no están, la pregunta es cuál es la motivación», insistió después de denunciar que la acusación de EE.UU. tiene tintes políticos.

El miércoles último, de manera sorpresiva, el Departamento de Estado dio a conocer el pedido de captura y extradición de Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza Cazarez; el vicefiscal sinaloense Dámaso Castro Zaavedra; y los exsecretarios estatales de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; y de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez.

La lista se completa con los exdirectores policiales de Sinaloa, José Antonio Dionisio Hipólito, Marco Antonio Almanza Avilez y Alberto Jorge Contreras Núñez; y el excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.