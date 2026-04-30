Primero de Mayo: Sancti Spíritus desfilará por la Patria en el centenario de Fidel (+infografía)

En medio del afianzamiento del bloqueo de Estados Unidos y de la creciente amenaza de agresión militar a Cuba de ese país, el pueblo espirituano colmará las calles este viernes para festejar el Día del Proletariado Mundial

La Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia acogerá nuevamente la celebración en la capital espirituana. (Foto: Foto: Vicente Brito/Escambray)

En el centenario de Fidel —uno de los líderes políticos mundiales más notables de los siglos XX y XXI— y luego del respaldo mayoritario del pueblo al movimiento Mi firma por la Patria, Sancti Spíritus desfilará este Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, a sabiendas del simbolismo de esa rúbrica en tiempos en que resuenan los tambores imperiales de guerra.

En la capital provincial, el festejo proletario iniciará a las siete de la mañana con la alocución de la integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en el territorio espirituano, Ekaterina Gowen Dickinson, quien confirmará la certeza de que el movimiento obrero, fiel al legado del Comandante en Jefe, defenderá la Patria, hasta con su sangre, si la administración de Donald Trump agrede militarmente la isla caribeña.

Tal decisión podrá constatarse tanto en la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, de Sancti Spíritus, como en las restantes siete cabeceras municipales, donde se celebrará este viernes, igualmente, el Día del Proletariado Mundial, enfatizó Yudeisy Vera Muñoz, miembro del secretariado provincial de la CTC.

En la antesala de este Primero de Mayo, 23 colectivos laborales del territorio recibieron la condición de Vanguardia Nacional; y los sindicatos más representados resultaron Azucareros, Industrias, así como Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, con cuatro entidades cada uno reconocidas con este galardón, ejemplificó Vera Muñoz.

Previo al Día del Proletariado Mundial, este miércoles aconteció la ceremonia de entrega de condecoraciones en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, que incluyó la Orden Lázaro Peña de segundo grado a un afiliado del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa, y la de tercer grado a seis miembros de ese propio sindicato, e igual reconocimiento lo mereció la Sucursal Artex Sancti Spíritus, perteneciente al de Cultura.

En ese mismo contexto, recibieron la medalla Jesús Menéndez siete dirigentes sindicales de Cultura y Salud Pública, otros 38 afiliados de diversos sectores y cuatro colectivos laborales: División Alastor —de Industrias—, la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, Propaganda y Eventos y el periódico Escambray; estos tres últimos casos de Cultura.

En la ceremonia, la CTC otorgó la medalla Hazaña Laboral a nueve sindicalistas de la Construcción y de Transporte y Puertos, refirió Yudeisy Vera, quien instó a los trabajadores espirituanos y sus familiares a concurrir masivamente al desfile para corroborarle al mundo que no solo firmamos por la Patria; sino que, también, la defendemos en las calles.