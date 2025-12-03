Desde las redes: Meta se renueva, ¿para mejor?

A partir del 10 de febrero de 2026 los botones de Me gusta y el de Compartir dejarán de estar disponibles en sitios web externos

Desde las redes, Meta continúa renovándose, prueba de ello es su más reciente comunicado en el que anuncia que a partir del 10 de febrero de 2026 los botones de Me gusta y el de Compartir dejarán de estar disponibles en sitios web externos.

La compañía de Zuckerberg, aclara que estos íconos de interacción social, vigentes por más de una década, desaparecerán de forma progresiva para no generar fallas en las páginas donde todavía se encuentran.

La decisión obedece a que, según Meta, pertenecen a una época anterior del desarrollo web y su uso ha disminuido con la evolución del entorno digital.

Pronto, en lugar de mostrar esos íconos que dominaron tantos sitios web, el sistema desplegará un “píxel de 0x0”, un elemento invisible que impide errores de funcionamiento o alertas en el navegador.

Si bien Meta intenta mantener una plataforma moderna y eficiente, aún no declara qué alternativas podrían reemplazarlos. Nos mantendremos al tanto, siempre Desde las redes.