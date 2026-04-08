La violencia digital, una pandemia contemporánea

La violencia digital no es solo un problema Desde las redes. Sus consecuencias son reales y requieren atención urgente. Garantizar entornos online más seguros y respetuosos debe ser tarea de todos

En un mundo cada vez más hiperconectado, la violencia ya no se limita al espacio físico. Desde las redes sociales, aplicaciones de mensajería y otras plataformas digitales se reproducen distintas formas de agresión que afectan a distintos usuarios, fundamentalmente a mujeres y jóvenes.

Entre las formas más comunes de violencia digital se encuentra la difusión no consentida de contenido íntimo. Consiste en compartir imágenes o videos privados sin autorización. Esta práctica vulnera la intimidad de la persona afectada y puede ocasionar daños emocionales. Tal situación ha obligado a gobiernos y empresas a desarrollar protocolos de eliminación más ágiles y sistemas de denuncia más efectivos.

Muy usual también es la suplantación de identidad. Sucede cuando alguien crea perfiles falsos o accede a cuentas ajenas para hacerse pasar por otra persona. De esta manera pueden difundir información falsa, dañar reputaciones e, incluso, cometer fraudes.

Por último, el discurso de odio se sitúa como una problemática grave en entornos digitales. Mediante publicaciones o comentarios, se fomenta la discriminación y la violencia contra personas por cuestiones de género, raza y orientación sexual.

La violencia digital no es solo un problema Desde las redes. Sus consecuencias son reales y requieren atención urgente. Garantizar entornos online más seguros y respetuosos debe ser tarea de todos.