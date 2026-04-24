Sucursal Artex Sancti Spíritus, un colectivo Vanguardia Nacional

La entidad espirituana cuenta con un centenar de trabajadores y sus servicios se encuentran en toda la geografía provincial

Desde hace más de 10 años, la entidad se ha mantenido en la delantera del país.

La sucursal Artex Sancti Spíritus muestra con orgullo su condición de Vanguardia Nacional. Desde hace más de 10 años, la entidad se ha mantenido en la delantera del país, ya que ha conquistado esa misma condición o la de colectivo distinguido nacional, de acuerdo con Bellalina Rosendi Triana, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cultura.

“Fue un año muy fuerte, muy difícil -expresó Rosendi Triana-. Pero, la unidad entre sus colectivos, la cohesión en función de buscar las vías posibles para alcanzar resultados positivos en sus ingresos, hicieron que nuevamente la empresa en el 2025 resultara vanguardia nacional. Es un mérito para todos los trabajadores, es un orgullo para nuestro sector”.

La entidad espirituana cuenta con un centenar de trabajadores y sus servicios se encuentran en toda la geografía provincial. Es una sucursal que tuvo en el año 2025 resultados económicos superiores a años anteriores e incluso superiores a otras sucursales del país.

“Y eso fue lo que le propició a ellos este resultado de vanguardia. Además, las actividades que ellos realizan, no solamente para esa parte económica, sino el encargo social que también tienen ellos de promover también el arte desde la comercialización”.

“Ha sido muy fuerte, muy difícil, pero lo han logrado. El sector de la cultura espirituana celebra que otras dos entidades también han sido reconocidas como vanguardia nacional. También tenemos otros centros que han ido impulsando su desarrollo económico y social en el sector, como la UEB, propaganda y eventos, que a nivel nacional también resultó vanguardia nacional”.