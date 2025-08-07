Destaca Rusia importancia de sus relaciones con Emiratos Árabes Unidos

Así se refirió el presidente Vladimir Putin al recibir este jueves en el Kremlin a su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed al Nahyan

El presidente emiratí visita frecuentemente Rusia. (Foto: PL)

Emiratos Árabes Unidos es un país amistoso para Rusia, por lo que Moscú concede especial importancia a las relaciones con Abu Dabi, destacó este jueves el presidente Vladimir Putin.

El jefe de estado se refirió así al recibir este jueves en el Kremlin a su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed al Nahyan, y agregó estar muy contento de ver nuevamente a su colega en la capital rusa.

Rusia y Emiratos Árabes Unidos mantienen relaciones tradicionalmente amistosas. Los líderes de ambos países han sostenido al menos cuatro conversaciones telefónicas en los últimos tres meses.

El presidente emiratí visita frecuentemente Rusia. Su anterior estancia oficial tuvo lugar en octubre del año pasado, precedida por un encuentro informal en la residencia del líder ruso, en las afueras de Moscú.

Al repasar el estado de las relaciones entre los dos países, Putin remarcó que los vínculos bilaterales son de suma importancia para Rusia y destacó el avance del comercio y las inversiones recíprocas.

«Sabemos además que avanzan bien los contactos entre el fondo soberano emiratí y el Fondo Ruso de Inversión Directa. Le agradecemos la confianza depositada en nuestros especialistas en el área de las inversiones», enfatizó.

El presidente ruso declaró también que la cooperación humanitaria en sectores como la educación y la cultura se encuentran en un buen nivel.