Dominicana: Partido Comunista alerta riesgos de acuerdo con EEUU

La decisión del Gobierno dominicano de permitir a Estados Unidos utilizar áreas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas como parte de la operación antidrogas Lanza del Sur, genera este jueves fuertes reacciones.

El PCT alertó en un comunicado que el acceso de una potencia militar extranjera a infraestructuras estratégicas del país, aun bajo el pretexto de cooperación antinarcóticos, compromete la independencia plena de la República Dominicana sobre su territorio.

En la misma línea, el Frente Amplio consideró la autorización del presidente Abinader «como una nueva claudicación del Gobierno ante los intereses militares de Estados Unidos».

Advirtió que esta autorización viola principios esenciales del orden jurídico constitucional, abre brechas peligrosas en materia de soberanía nacional y expone al país a ser utilizado como plataforma en conflictos ajenos, en especial en el contexto de la creciente confrontación de Estados Unidos con Venezuela.

A la vez, añadió, representa una amenaza desestabilizadora para el equilibrio geopolítico del Caribe y América Latina, en especial por su cercanía a naciones como Cuba y Venezuela.

Para el también vocero del PCT, es ingenuo y potencialmente peligroso aceptar sin cuestionamientos que la única finalidad de esas operaciones logísticas es el combate al narcotráfico.

“La posición geográfica estratégica de la República Dominicana, su cercanía con Cuba y Venezuela, y la conocida política de confrontación de Estados Unidos hacia estos países, convierten este acuerdo en un punto de apoyo que trasciende lo puramente antidrogas”, apuntó.

“Hay otro elemento a considerar: la República Dominicana se arriesga a ser arrastrada involuntariamente a conflictos o agendas que no le son propias.

La infraestructura de apoyo que se pretende instalar opera en una región marcada por intereses geopolíticos complejos, lo que podría afectar la estabilidad que hoy caracteriza al Caribe y generar tensiones que terminen lesionando a naciones del área, asentó.

El presidente dominicano, Luis Abinader, argumentó que la decisión de ampliar de forma temporal la cooperación para reforzar la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico se adoptó en estricto cumplimiento de las leyes dominicanas y de los acuerdos bilaterales.