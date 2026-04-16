EE.UU. perseguirá a la ‘flota oscura’ que transporta petróleo iraní

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, advirtió que su país intensificará la presión sobre Teherán con una nueva ofensiva económica

EE.UU. amenaza a la ‘flota oscura’ que transporta petróleo iraní (Foto: Internet)

Estados Unidos lanzó una advertencia directa contra los buques que porten la bandera de Irán y aquellos vinculados al transporte de petróleo iraní, incluyendo la ‘flota oscura’.

«Además de este bloqueo, la fuerza conjunta […] perseguirá activamente a cualquier buque con pabellón iraní o a cualquier buque que intente proporcionar apoyo material a Irán. Esto incluye a los buques de la ‘flota oscura’ que transportan petróleo iraní», afirmó el general Dan Caine este jueves en una rueda de prensa junto al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth.



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El militar explicó que la ‘flota oscura’ son buques ilícitos o ilegales que evaden las regulaciones internacionales, así como las sanciones o los requisitos de seguro, para así evitar las restricciones internacionales.

Caine también subrayó que las acciones no se limitarán a una sola región, sino que abarcarán distintas zonas de responsabilidad, incluido el Pacífico.



Presión sobre Irán

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, advirtió que su país intensificará la presión sobre Teherán con una nueva ofensiva económica y que además mantendrá el bloqueo actual «el tiempo que sea necesario», mientras deja abierta la opción de una salida diplomática.

Hegseth indicó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha lanzado la denominada operación Furia Económica, destinada a endurecer al máximo la presión financiera sobre la República Islámica.

El secretario señaló que Irán puede optar por un «futuro próspero», pero si rechaza esa vía, enfrentará no solo el cerco naval, sino también posibles ataques contra su infraestructura energética y eléctrica.