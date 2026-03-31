Repudian en Panamá ejercicios militares de EEUU

Estas acciones responden al memorando de entendimiento suscrito en abril de 2025, que en el fondo avala la presencia creciente de tropas y el establecimiento de bases militares, en detrimento de la soberanía

En medio de un conflicto internacional de guerra, el gobierno panameño permite, celebra y avala estas maniobras. (Foto: PL)

La Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP) repudió este martes la realización en el istmo de los ejercicios “Mares del Sur 2026”, con participación de navíos militares de Estados Unidos.

En un comunicado de la organización sindical se señala que en medio de un conflicto internacional de guerra y de situaciones extremadamente tensas en el Medio Oriente, el gobierno panameño dirigido por José Raúl Mulino, en su política de “amistad”, permite, celebra y avala estas maniobras.

Además rechaza la estadía hasta el 2 de abril del portaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, lo que pone en riesgo la seguridad de la aguas territoriales, el Canal y de todos los panameños, indica el texto.

La CNTP cuestionó además lo anunciado por la propia embajada de Estados Unidos en Panamá sobre el arribo para los días de Semana Santa de otros navíos de guerra más pequeños, donde además les extienden invitación a jóvenes para realizar recorridos “turísticos” por estas embarcaciones.

También, denunció que estas acciones responden al memorando de entendimiento suscrito en abril de 2025, que en el fondo avala la presencia creciente de tropas y el establecimiento de bases militares, en detrimento de la soberanía.

En ese sentido, instó al Gobierno a cambiar esa actitud complaciente con Washington y los caprichos guerreristas del presidente Donald Trump en momento de alta tensión mundial, donde Panamá está realmente en peligro.

En la jornada, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, participó este martes de la recepción a bordo del portaviones USS Nimitz, uno de los buques de guerra de mayor envergadura en el mundo que se encuentra anclado en la bahía de Panamá, por espacio de cinco días, en su recorrido de la Costa Oeste a la Costa Este del territorio estadounidense.

Durante la ceremonia, destacó que la visita , no sólo representa la presencia de una de las embarcaciones más emblemáticas del mundo, sino también el reflejo de una relación sólida y respetuosa entre ambas naciones.

“La llegada de este portaviones simboliza el compromiso con la paz, la estabilidad, la colaboración en nuestra región, la lucha contra el narcotráfico y los delitos internacionales”, resaltó, algo que niegan varios colectivos del movimiento popular.