Falleció Eduardo Roca Salazar (Choco), figura relevante de la cultura cubana

Su obra forma parte de colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau y la Oficina del Historiador de La Habana

Choco fue miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

Triste noticia, en la mañana de hoy 16 de abril, ha fallecido Eduardo Roca Salazar, nuestro Choco, Premio Nacional de Artes Plásticas, figura relevante de la cultura cubana.

Reconocido internacionalmente por su obra plástica, Choco fue miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), del Taller Experimental de Gráfica de La Habana y de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos.

Sus creaciones se exhiben en museos y galerías de Estados Unidos, México, España, Francia, Alemania, Japón, Colombia, Argentina, Italia, Bélgica y Reino Unido.

El Premio Nacional de Artes Plásticas (2017) nació el 13 de octubre de 1949. Inició sus estudios en la Escuela de Instructores de Arte en 1963 y posteriormente en la Escuela Nacional de Arte en 1970.

Su obra forma parte de colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau y la Oficina del Historiador de La Habana.

También se conserva en instituciones extranjeras como el Museo de la Estampa de México, el Museo Kochi de Japón, la Fundación Miró en España y colecciones privadas en Colombia y Suecia.

Entre los reconocimientos que recibió por su destacada trayectoria figuran la Orden por la Cultura Nacional (1995), el Gran Premio de la IV Trienal del Instituto de Grabado de Japón (1999) y el Primer Premio en la Bienal de Grabado de Kochi (2000).

Asimismo, obtuvo galardones en Bulgaria y España, así como premios de dibujo otorgados por la UNEAC en los años 1985 y 1986.

Llegue a su familiares , amigos y admiradores de su obra las más sentidas condolencias del Consejo Nacional de Artes Plásticas y sus artistas.