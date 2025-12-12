¿Drogas o petróleo?: Trump responde qué hay detrás de la agresión contra Venezuela

Imagen del Pentágono sobre la incautación del petrolero venezolano. (Foto: Internet)

Donald Trump reveló este jueves que sus verdaderas intenciones de la agresión contra Venezuela van más allá del supuesto narcotráfico en el país.

«Se trata de muchas cosas», respondió el presidente al ser preguntado si la campaña contra Venezuela seguía siendo en contra de las drogas o ahora se sumaba el petróleo de Caracas, tras la incautación del petrolero frente a las costas venezolanas.

«Nos han tratado mal, y supongo que ahora no los estamos tratando tan bien», afirmó, acusando a la República Bolivariana de «permitir que millones de personas entren en nuestro país desde sus prisiones, desde pandillas, desde narcotraficantes y de instituciones mentales probablemente en proporción más que nadie».

Al mismo tiempo, el inquilino de la Casa Blanca reiteró su amenaza de que las agresiones «empezarán por tierra». «Y también comenzaremos eso en tierra. Va a comenzar en tierra muy pronto», afirmó.

Por su parte, el mandatario venezolano acusó a Washington de inventar «cuentos» sobre el supuesto narcotráfico en la nación latinoamericana y que la reciente incautación del petrolero frente a las costas venezolanas expuso sus verdaderas intenciones.

«Ayer se les cayó la máscara», declaró el líder venezolano. «No son manicomios, ‘fake news’. No, no es Tren de Aragua, ‘fake news’. No, no es narcotráfico, ‘fake news’. No. Es el petróleo, que se lo quieren robar, y Venezuela va a defender su soberanía sobre sus recursos naturales y vamos a volver a triunfar», afirmó. «La victoria nos pertenece hoy, mañana y por siempre. ‘Victory forever'», expresó.

La agresión de EE.UU. en el Caribe, en síntesis

-Despliegue militar: desde el pasado mes de agosto, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la ‘operación Lanza del Sur’, con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a EE.UU. «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos.

-Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.

-Asalto a buque petrolero: en una escalada de las acciones violentas de EE.UU. en la región, militares estadounidenses asaltaron un buque petrolero en costas venezolanas. Caracas catalogó el hecho como un «robo descarado» y un «acto de piratería internacional». Mientras, Maduro tachó la situación de «un acto absolutamente criminal e ilegal» y acusó a la Casa Blanca de actuar «como piratas del Caribe contra una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz».

-Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado sin presentar evidencias al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

-Postura de Caracas: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

-Falta de sustento: la ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.

-Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.