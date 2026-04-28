OTAN evalúa eliminar cumbres anuales para evitar encuentro incómodo con Trump

Un vocero del organismo aclaró que se mantendrán las reuniones anuales de líderes y consultas continuas entre cumbres

El organismo está analizando no celebrar ninguna cumbre en 2028, último año del mandato de Trump. (Foto: Internet)

La OTAN está evaluando poner fin a la práctica de celebrar cumbres anuales de jefes de Estado y de Gobierno, en un contexto de crecientes tensiones y diferencias con el presidente de EE.UU., Donald Trump, informó este lunes Reuters citando a fuentes familiarizadas con el asunto.

A lo largo de sus 77 años de historia, la alianza militar ha mantenido una periodicidad variable en la realización de sus cumbres, aunque desde 2021 sus líderes se reúnen cada verano. En esta ocasión, el encuentro se celebrará en julio en Ankara, capital de Turquía.

Sin embargo, una de las fuentes afirmó que algunos miembros de la OTAN están impulsando reducir la frecuencia de las reuniones a cada dos años, mientras que otra indicó que el organismo está analizando no celebrar ninguna cumbre en 2028, último año del mandato de Trump.

¿Es Trump el factor?

Aunque parte de estas medidas responderían al intento de evitar un encuentro incómodo entre los líderes de la alianza y el mandatario estadounidense, una de las fuentes subrayó que las cumbres anuales generan una presión innecesaria por resultados espectaculares, desviando la atención de la planificación estratégica a largo plazo.

Finalmente, las fuentes señalaron que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, será quien tome la decisión final. No obstante, un vocero del organismo aclaró que se mantendrán las reuniones anuales de líderes y consultas continuas entre cumbres.

Por su parte, la investigadora Phyllis Berry, de la organización Atlantic Council, sostuvo que disminuir la cantidad de cumbres de alto nivel permitiría a la OTAN concentrarse en sus prioridades y atenuar el tono de dramatismo que ha marcado varios encuentros en los últimos años.