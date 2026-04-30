Sancti Spíritus enfrenta una compleja situación hidrológica

De cara al inicio del período lluvioso, los principales embalses de la provincia se encuentran al 20.2 por ciento de su capacidad de llenado

La presa Zaza, el mayor embalse del país actualmente se encuentra al 14.5 por ciento de su capacidad de llenado.

De cara al inicio del período lluvioso, los principales embalses espirituanos se encuentran al 20.2 por ciento de su capacidad de llenado, una situación que deja a la provincia en un estado desfavorable de sequía.

Sancti Spíritus cuenta con nueve embalses: Zaza, Lebrije, Felicidad, Tuinucú, Dignorah, Higuanojo, Siguaney, Aridanes y Banao II. La presa Zaza, la mayor del país, presenta una situación muy compleja, pues actualmente se encuentra al 14.5 por ciento de su capacidad de llenado.

Igual sucede en Felicidad y Dignorah, con un 9.9 y 22.4 por ciento de su capacidad total, respectivamente; son estos tres embalses los relacionados con actividades agrícolas.

A propósito del tema, la máster en Ciencias Yusliadys Lorenzo Coca, directora técnica de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos en Sancti Spíritus, precisó: “Los tres acuatorios que garantizan el abasto a la población (Lebrije, Siguaney y Tuinucú) superan el 40 por ciento de almacenamiento, por lo que, hasta el momento, el volumen de agua para este fin en la provincia no presenta una situación tan compleja”.

Si se compara la situación con igual fecha del año anterior, en la provincia existe un déficit de poco más de 66 millones de metros cúbicos de agua, donde influyen, fundamentalmente, seis de los nueve embalses, lo que se debe a la disminución de los niveles de la lámina de lluvia, fenómeno que viene sucediendo desde hace varios años; concretamente, en el 2025 se comportó muy seco, pues registró solo el 67.7 por ciento de la media histórica.

“El actual período seco (de noviembre a marzo) ha presentado un comportamiento favorable, con acumulados que superan la media histórica; sin embargo, estos valores no son significativos como para revertir la actual situación hidrológica”, añadió Lorenzo Coca.