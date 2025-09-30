Eléctricos espirituanos rumbo al oriente de Cuba

Un pequeño contingente de la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus partió hacia Santiago de Cuba en aras de apoyar la recuperación de las líneas dañadas tras el paso de la tormenta tropical Imelda

El grupo lo conforman cuatro linieros y dos carros de servicio, toda vez que las afectaciones no fueron tan intensas. (Foto: Empresa Eléctrica Sancti Spíritus/Escambray)

Integrantes del contingente Serafín Sánchez partieron hacia Santiago de Cuba con el objetivo de apoyar la recuperación de la infraestructura eléctrica de ese territorio dañada tras los embates de la tormenta tropical Imelda

De acuerdo con Roberto Hernández, director de la Empresa Eléctrica espirituana, el grupo lo conforman cuatro linieros y dos carros de servicio, toda vez que las afectaciones no fueron tan intensas.

Se trata, dijo, de trabajar en las líneas primarias y algún otro nivel de daño en el menor tiempo posible, para disminuir las afectaciones del servicio eléctrico a la población, ya agravada por los apagones.

Tras el paso del meteoro en la oriental provincia se reportaron circuitos eléctricos dañados por la caída de postes, impactos de rocas y deslizamientos de tierras, además de las conocidas afectaciones en los bloques de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), donde se trabaja intensamente para restablecer la capacidad de generación.