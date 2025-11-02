En fotos: Guamá en la ruta de los eléctricos espirituanos

En la parte occidental y sur de la provincia Santiago de Cuba se encuentra el municipio Guamá. Allí están los eléctricos de Sancti Spíritus, miembros del contingente Serafín Sánchez, quienes con todo su esfuerzo e ingenio enfrentan las labores de recuperación para lograr llevar a sus pobladores el servicio eléctrico, en el menor tiempo posible.
Según la página de Facebook de la Empresa Eléctrica espirituana, hasta el momento la fuerza de la villa del Yayabo ha asumido trabajos como cambio de postes dañados en la línea de 33 kV que alimenta el municipio, uno de los más afectados en el territorio. Esa contribución ha sido vital para lograr alimentar el bombeo de agua de la CTE Renté.
