En fotos: Primer día del pago a pensionados en Sancti Spíritus

En Sancti Spíritus esta medida beneficiará a 68 969 personas, cifra que representa el 92,7 por ciento del total de pensionados protegidos por la seguridad social en el territorio.
Según explicó a la prensa Adriano Abreu Jiménez, jefe del Departamento de Seguridad Social de la Administración Provincial, el incremento está dirigido a quienes reciben pensiones por edad e invalidez, tanto del régimen general como de los regímenes especiales.
En reciente conferencia de prensa, Julio Pérez Álvarez, director de Emisión de Valores del Banco Central de Cuba (BCC), refirió que en las dependencias bancarias de todas las provincias del país ya se encuentra disponible el efectivo demandado, el cual no estará en conflicto con otras actividades del sistema bancario, como nóminas o pagos al sector agrícola.
Este 20 de agosto las sucursales y cajas de la provincia espirituana estarán laborando desde las 6:30 a.m. y durante los días jueves 21 y viernes 22 la apertura será a las 7:00 a.m.
