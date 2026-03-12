Cuba destinará presupuesto a la atención a la dinámica demográfica

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, anunció hoy que aun en medio de la compleja situación que vive el país se destinarán más de 2173 millones de pesos a la atención a la dinámica demográfica.
«El programa contempla, entre otras acciones, el mantenimiento y la ampliación de capacidades en hogares de ancianos y maternos, casas de abuelos, círculos y casitas infantiles», escribió en la red social X.
De igual forma resaltó que el comportamiento de los indicadores demográficos del país exige que todos los territorios otorguen la máxima atención a estos asuntos, así como la planificación de recursos para mejorar las instituciones que brinden estos servicios de cuidado.
«Existen experiencias positivas en la elaboración de productos de canastilla y ayudas técnicas a la movilidad, que deben continuar generalizándose», agregó.
La cifra de gasto prevista para el presente año supera en mil 230 millones de dólares al presupuesto del 2025.
