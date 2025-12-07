Sancti Spíritus no olvida a sus mártires internacionalistas (+fotos)

La calle Céspedes, de la ciudad de Sancti Spíritus, vuelve cada 7 de diciembre a congregar a los espirituanos. Hasta el cementerio, un silencio rotundo. Jóvenes portan retratos de los mártires caídos en defensa de otros pueblos.
En la ceremonia militar, que estuvo encabezada por las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial, se colocaron ofrendas florales a nombre de todos los espirituanos en el Panteón de los Caídos
por la Defensa. Familiares y allegados depositaron rosas en casa osario.
Imágenes inmortalizaron el momento en que una hija besaba el rostro grabado de su padre en el osario, o en el que una madre abrazó el retrato de su hijo. También quien vía WhatsApp compartió su tristeza con otras personas.
