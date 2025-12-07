Sancti Spíritus no olvida a sus mártires internacionalistas (+fotos)

Trenta y seis años después de realizada la Operación Tributo, Sancti Spíritus sigue honrando a los mártires internacionalistas

Adriana Alfonso Martín

7 diciembre, 2025 - 9:22am

Cada año el pueblo espirituano, como el de todo el país, rinde honores a sus mártires internacionalistas, a Maceo y a Panchito. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

La calle Céspedes, de la ciudad de Sancti Spíritus, vuelve cada 7 de diciembre a congregar a los espirituanos. Hasta el cementerio, un silencio rotundo. Jóvenes portan retratos de los mártires caídos en defensa de otros pueblos.

Las máximas autoridades del Partido y El gobierno en la provincia encabezaron el tributo.

En la ceremonia militar, que estuvo encabezada por las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial, se colocaron ofrendas florales a nombre de todos los espirituanos en el Panteón de los Caídos
por la Defensa. Familiares y allegados depositaron rosas en casa osario.

Imágenes inmortalizaron el momento en que una hija besaba el rostro grabado de su padre en el osario, o en el que una madre abrazó el retrato de su hijo. También quien vía WhatsApp compartió su tristeza con otras personas.

RELACIONADO CON:

Adriana Alfonso Martín

Texto de Adriana Alfonso Martín

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025