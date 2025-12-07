Sancti Spíritus no olvida a sus mártires internacionalistas (+fotos)

Cada año el pueblo espirituano, como el de todo el país, rinde honores a sus mártires internacionalistas, a Maceo y a Panchito. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

La calle Céspedes, de la ciudad de Sancti Spíritus, vuelve cada 7 de diciembre a congregar a los espirituanos. Hasta el cementerio, un silencio rotundo. Jóvenes portan retratos de los mártires caídos en defensa de otros pueblos.

Las máximas autoridades del Partido y El gobierno en la provincia encabezaron el tributo.

En la ceremonia militar, que estuvo encabezada por las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial, se colocaron ofrendas florales a nombre de todos los espirituanos en el Panteón de los Caídos

por la Defensa. Familiares y allegados depositaron rosas en casa osario.

Imágenes inmortalizaron el momento en que una hija besaba el rostro grabado de su padre en el osario, o en el que una madre abrazó el retrato de su hijo. También quien vía WhatsApp compartió su tristeza con otras personas.