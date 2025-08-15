En marcha conversaciones entre Putin y Trump en Alaska

Tras finalizar el encuentro “tres a tres”, los representantes que acompañan a los jefes de estado junto con estos, proseguirán el diálogo en formato ampliado

El encuentro entre Putin y Trump movió hacia Alaska los reflectores de la política mundial. (Foto: PL)

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, iniciaron este viernes las conversaciones en la base militar de Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Además de los jefes de estado, asisten a la reunión, por la parte rusa, Yuri Ushakov, asesor del líder ruso, y el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y, por la parte estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial del mandatario del país norteamericano, Steve Witkoff.

Inicialmente se informó que estaba planeado un encuentro «uno a uno» entre ambos presidentes, pero posteriormente se cambió a un formato «tres a tres».

Sin embargo, después de una ceremonia de fotografía en la base militar Elmendorf-Richardson, al momento de la llegada de Putin, Trump lo invitó a ir al lugar de las negociaciones en su limusina blindada.

En este trayecto ambos mandatarios sostuvieron un ameno diálogo, según refirió la prensa presente en el lugar.

Peskov, poco antes de la llegada de los presidentes a Anchorage, manifestó que el diálogo debe extenderse al menos entre seis o siete horas.

Los mandatarios abordarán la solución del conflicto en Ucrania, así como otros asuntos de interés mutuo.

Tras finalizar el encuentro “tres a tres”, los representantes que acompañan a los jefes de estado junto con estos, proseguirán el diálogo en formato ampliado.

La delegación de Rusia estará integrada por el canciller Serguéi Lavrov, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, los ministros Andréi Beloúsov (Defensa) y Antón Siluánov (Finanzas), y el enviado presidencial para la cooperación económica y la inversión, Kiril Dmítriev.

Por la parte de Estados Unidos se espera que asistan 16 personas; entre ellas, el secretario del Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario del Comercio, Howard Lutnick, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el enviado especial del presidente, Steven Witkoff.

Tras la reunión, Putin y Trump intercambiarán algunas palabras con los asistentes y ofrecerán una conferencia de prensa conjunta.