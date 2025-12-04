Encabezó Díaz-Canel celebración por medio siglo de la República Democrática Popular Lao

Cuba fue el primer país en América Latina y el Caribe en formalizar vínculos oficiales con esta hermana nación del sudeste asiático

(Foto: Estudios Revolución)

Cuba y Laos, uno en el Caribe, otro en el Sudeste asiático, son dos países unidos por históricas y fraternales relaciones de amistad, basadas en la confianza mutua, la hermandad y la solidaridad entre sus pueblos, partidos y gobiernos, y como testimonio de esta entrañable relación, se conmemoró en la tarde de este martes, en el Palacio de la Revolución, el 50 Aniversario de la Proclamación de la República Democrática Popular Lao, el 2 de diciembre de 1975.

El acto fue encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el compañero Vanhtha Sengmeuang, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Democrática Popular Lao en Cuba.

El diplomático laosiano agradeció la conmemoración de la efeméride y recordó que “el pueblo lao es una nación con una historia de nacimiento, estabilidad y desarrollo en el Sudeste Asiático, en el corazón de la península de Indochina, inscrita en la historia durante miles de años”.

Medio siglo atrás, rememoró, Laos cayó bajo el dominio de colonialistas e imperialistas, “el pueblo laosiano de todos los grupos étnicos fue brutalmente oprimido y explotado, privado de libertad y derechos fundamentales”. Sin embargo, no se rindió, “su ira se intensificó; la lucha se incrementó, convirtiéndose en una lucha de masas que se extendió por todo el país”.

Las fuerzas revolucionarias laosianas —rememoró— se fortalecieron cada vez más hasta lograr la victoria definitiva el 2 de diciembre de 1975, cuando el Congreso Nacional del Partido Popular Revolucionario Lao declaró la abolición total del régimen feudal-capitalista que había perdurado durante siglos, y el establecimiento de la República Democrática Popular en su lugar.

Durante los últimos 50 años de protección y desarrollo del país, bajo el liderazgo del Partido —enfatizó—, la nación ha experimentado cambios profundos y el nivel de vida del pueblo multiétnico de Laos ha mejorado continuamente.

El compañero Vanhtha Sengmeuang subrayó que en la celebración del 50 aniversario del Día Nacional Lao, “el Partido, el Estado y el pueblo multiétnico recuerdan y expresan su más profunda gratitud al compañero Fidel Castro, gran líder del pueblo cubano, y al presidente Kaysone Phomvihane, profundamente respetado por el pueblo lao, quien dio origen a las relaciones amistosas y la cooperación fraternal entre los dos países”.

Nuestras relaciones —añadió— están “basadas en los ideales socialistas y la larga tradición de cooperación entre los dos Partidos, Estados y pueblos de Laos-Cuba, que ha sido un claro ejemplo de continuo fomento, crecimiento y florecimiento”.

En Laos —dijo— apreciamos altamente la inestimable ayuda de la República de Cuba en la lucha de liberación nacional en varios aspectos, especialmente el envío de expertos médicos para ayudar en el bastión revolucionario del distrito de Viengsay, provincia de Houaphanh, así como por ayudar a capacitar recursos humanos, proporcionando becas para que estudiantes laosianos estudien en Cuba, enviando profesores para enseñar español en la Universidad Nacional y enviando entrenadores de boxeo para enseñar a los atletas laosianos.

“El Partido y el Gobierno de la RDP Lao —enfatizó su embajador en Cuba— seguirán insistiendo en el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero unilateral de EE. UU. contra la República de Cuba, así como para eliminarla de la lista de países que supuestamente patrocinan del terrorismo”.

Cuba y Laos, compañeros en la construcción del socialismo

En el acto por el 50 Aniversario de la Proclamación de la República Democrática Popular Lao, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, subrayó que en la memoria de los cubanos, perduran “Las numerosas ocasiones en las que el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, resaltó la proeza del querido y heroico pueblo de Laos, que sufrió la agresión del imperialismo yanqui durante los años de invasión a Indochina en las décadas del 60 y 70 del pasado siglo”.

“Jamás —dijo— podremos borrar las atrocidades cometidas por el ejército de los Estados Unidos, que bombardeó sin piedad a la población de Laos, y tampoco las largas filas de mujeres, niños, ancianos en busca de cuevas como refugio”.

Cuevas —señaló— “donde también llegó la solidaridad de Cuba con la heroína del moncada Melba Hernández, quien convivió en aquellas circunstancias, las mismas que encontró la pequeña brigada médica cubana que calmó el dolor de aquel insigne pueblo mientras el Ejército Popular seguía la marcha indetenible hacia la victoria”.

Cuba —expresó el Canciller antillano— fue el “primer país en América Latina y el Caribe en formalizar vínculos oficiales con esta hermana nación del sudeste asiático, que puso todo el empeño en su desarrollo y en la implementación de transformaciones que afianzaron un estado democrático moderno, próspero, con indiscutibles avances en sectores como la economía, la industrialización, la educación, la salud, la cultura”.

“Hoy —dijo— se reconoce a Laos como un promotor de la integración en la economía regional asiática y en el desarrollo sostenible. También es notable el impacto social con mejoras en la calidad de vida de su población, reflejo de la acertada dirección política y el liderazgo del partido en la consecución de sus logros”.

“En este medio siglo —añadió Rodríguez Parrilla más adelante— la República Democrática Popular Laos también se ha ganado elevado prestigio en la arena internacional como país promotor de la paz, la justicia, la amistad y la cooperación, pilares básicos de su política exterior soberana e independiente”.

“Laos y Cuba —significó el dirigente caribeño— nos hemos acompañado en la inquebrantable y compartida aspiración de construir el socialismo con particularidades propias. Atesoramos una historia de intercambios al más alto nivel en todas las esferas”.

Recordó así que el próximo año se arribará al aniversario 50 de la visita a La Habana del líder histórico laosiano, el presidente Kaysone Phomvihane, quien recibió la más alta condecoración conferida por el Estado cubano a una personalidad internacional, la Orden José Martí. “La identificación y amistad entre Phomvihane y Fidel —comentó— sigue siendo referente y guía en los nexos entre nuestros pueblos”.

El Canciller destacó la visita a Laos en 2005 del líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y las del compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez en los años 2013, 2018 y 2025.

Subrayó también que en octubre de 2022 ambos gobiernos llevaron los nexos de cooperación a un nivel superior, al rubricar cuatro acuerdos en materia de educación superior, agricultura y salud en el marco de la visita del primer ministro Manuel Marrero Cruz.

Rememoró así mismo “la presencia en La Habana del Secretario General del Partido Popular Revolucionario Laos, Thongloun Sisoulith, en septiembre de 2023, la que se inscribió —dijo— “entre los principales hitos de las relaciones bilaterales”.

Rodríguez Parrilla subrayó que las relaciones partidistas entre Cuba y Laos “se consolidan como la piedra angular de los nexos bilaterales, con la celebración sistemática de seminarios teóricos y un fluido diálogo basado en la coincidencia plena, el esfuerzo en común y la confianza mutua en el marco del Acuerdo de intercambio y cooperación firmado entre ambos partidos”.

Ponderó la dinámica cooperación parlamentaria, fortalecida mediante el intercambio regular de visitas, como la realizada por el presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández en noviembre de 2024 al frente de la comitiva cubana de alto nivel que participó en las conmemoraciones por el aniversario 50 de las relaciones diplomáticas.

Cuba y Laos, señaló, “seguiremos trabajando para ampliar nuestros vínculos, que constituyen un modelo de cooperación y amistad entre países socialistas. Esta es —dijo— la mayor fortaleza para afrontar el peligroso y complicado escenario internacional y los desafíos globales, y para favorecer la construcción de un nuevo orden internacional en el que se inserten efectiva y plenamente la voz e intereses de las naciones del sur”.

Estuvieron presentes en el acto, además, los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, y el general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior.

También participaron otros dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, entre otros invitados de instituciones gubernamentales cubanas. También estuvieron presentes funcionarios de la Embajada de Laos en La Habana, embajadores y miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba.